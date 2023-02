“Los adultos, al explorar estas vivencias de la infancia que posiblemente están atrás de su insomnio se sorprenden de ver la relación que hay porque no lo tienen consciente, ojalá lo tuvieran consciente porque podrían manejarlo diferente, pero normalmente es a nivel inconsciente que se dan estas cosas”, ahondó.

Martha Alicia Chávez indicó que el primer paso para atender nuestro problema para dormir es identificar si verdaderamente se trata de insomnio. “Para que sea crónico es necesario que cumplan ciertos parámetros, que la persona por más agotada que esté se va a dormir y no puede conciliar el sueño los primeros 30 minutos, despierta durante la noche dos o más ocasiones, igual no puede volver a dormir por 30 minutos cada vez, esto tiene que estar pasando tres veces por semana por tres meses, entonces ya consideramos un trastorno del sueño, un insomnio crónico”, aclaró.

En cuanto al insomnio agudo expuso que es es el que a todo mundo nos va a pasar alguna vez en la vida, al presentarse cuando se tiene un una situación estresante que impide conciliar el sueño, “pero este va a volver a la normalidad una vez que las cosas mejoren o se resuelva la situación, y este no hay que hacer prácticamente nada, bueno resolver la situación que nos está quitando el sueño, pero va a volver a la normalidad sin problema alguno”.

“Cuando nos damos cuenta que cumplimos los parámetros que ya mencioné tres meses que no se me dé el sueño, no lo puedo conciliar, etcétera, tengo un problema de insomnio crónico y es entonces que hay que ponernos a explorar, a lo mejor ir con un médico a que vea la parte fisiológica si de eso se trata, quizá con un psicólogo para que también nos ayude a explorar las causas psicológicas que impiden dormir”, compartió.