Se llamará Milagro. Lo dijo así de la nada; su frase brotó de manera instintiva, veloz, audaz, alegre. Lo vi y su rostro dibujaba una sonrisa; sus ojos eran dos chispas de luz que contagiaban vida. ¿Qué es milagro? Se llama milagro porque todo puede suceder y porque es hermoso que así sea. No pude más que mirarlo y contenerme por querer estrechar al pequeño que pronunciaba tan profundas palabras. Milagro era el título del libro que en ese instante había resuelto escribir, Emiliano. Su convicción era tan clara que concluí que el milagro hacía tiempo se gestaba en sus infantiles reflexiones. Sólo esperó ese justo ese 23 de abril para cristalizar su obra que desde ese pronunciamiento ya empezaba a tomar forma.

Esa noche encontré la utilidad a la tecnología del momento; la que le había dado antes eran apenas fútiles intentos: que si la geolocalización, visitas virtuales a los museos del mundo, las cirugías a distancia... ninguna de ellas había tenido el valor que él propuso en esa llamada que sostuvimos durante una hora y siete minutos. Yo puedo tomarle una foto a mi nuevo libro y te la envío por whatsapp, así la tenemos los dos y la vamos leyendo al mismo tiempo. Logramos la hazaña, aunque eso de que “vamos leyendo los dos” fue un incumplido; Felizardo fue deletreando cada palabra, con un tono tan acaramelado que era como si yo las escuchara por primera vez en mi vida. Esa noche de abril las palabras pronunciadas con su aliento pausado, de aprendiz ante el tesoro del mundo, cobraron todo el sentido que libros completos no me habían dado nunca. Terminamos tres páginas y nos comprometimos a seguirnos leyendo cada vez que su mamá le prestara el teléfono; ella no vislumbra el deseo y alcance del que era capaz su hijo.

Tenía días revoloteando en mi ventana. Inspeccionaba las condiciones: altura, humedad, luz, ruido, quietud, intromisiones, sonidos alterantes-relajantes, sol-sombra, facilidades de huida; resolvió: periodo a buen término. Los días siguientes apareció acompañada. Atortolados hacían suertes de todo tipo, abrían las alas, se picoteaban, trazaban vuelos pizpiretos... así durante el día. De pronto, la algarabía disminuye. Ella se aposenta en una esquina; justo en la maceta de las siemprevivas. De curiosos tortolitos pasan a quehaceres más responsables. Él acarrea minucias de todo tipo, se monta en ella y, en esos movimientos tan repentinos que suelen hacer, le entrega con prontitud la varita elegida. Así, cada provisión se enmarca con el mismo ritual. Yo, intrusa, no perdía detalle y me respondía el misterio del cortejo como Margarita Quijano lo hizo cuando le preguntaron sobre su ruptura con Ramón López Velarde: “los motivos, sólo Dios, el poeta y yo sabemos”. Sucedió el milagro, esa mañana de abril había un hermoso huevo blanco en mi ventana... al día siguiente otro. “Porque todo puede suceder y porque es hermoso que así sea”, suspiré al recordar la frase del pequeño escritor.

La magia se llenó de estrellas. El poeta pronunció molesto que “abril es el mes más cruel”, así lo dijo T.S. Eliot en su Tierra baldía. Aquí en la nuestra, la falta de Debanhi oscureció los días. El poeta entristecido cambió su discurso; vociferó la descomposición del mundo. Nos recordó que somos sólo frágiles y quebradizos mortales. Lo escuché y en su rostro había dolor y rabia. Lo miré a los ojos y quise gritarle que en otros rincones, por los siglos de los siglos, se gestaban pequeños milagros de vida: “porque todo puede suceder y porque es hermoso que así sea”, apenas luminosos brotes de esperanza.