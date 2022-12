“Para el cierre hay que preguntar ‘qué no he podido mirar, qué me duele, qué me hace falta’, para entonces sí poder programar tu 2023”.

“El cómo crees que voy a agradecer que me haya dado Covid, pues sí, porque estoy aquí. Cómo voy a agradecer que me haya dolido todo el año la cabeza, sí, y pido que se me muestre qué está representando mi dolor de cabeza. Un buen cierre es poder mirar lo que no nos hemos atrevido a mirar por miedo, por enojo, por tristeza”.

Aunque lo que duele haya ocurrido en otra época, para cerrar hay que ver lo qué se tiene atorado en el alma, sea un dolor, una enfermedad, un pensamiento recurrente, algo que no me deja avanzar, porque esos son los pendientes del alma.

“Que tienes que salir adelante, ser fuerte... y lo que siento se queda ahí como un pendiente y me va generando un miedo o una emoción que no me permite seguir adelante, entonces para un buen cierre de 2022, necesito que veas eso que te dolió”.

“Y para poder hacer un buen cierre, qué hago ante un evento de esa naturaleza, lo congelo, porque o me muero o me vuelvo loca y si no miras lo doloroso, ahí va a quedar y será el obstáculo que no te deja llegar a lo que quieres llegar del 2023 a tu vida”.

“La recomendación es agradecer sobre todo lo triste, qué padre si me fui de vacaciones, pero en constelaciones vemos que todo nos muestra algo importante que no hemos podido mirar, a veces una enfermedad, a veces una pérdida, a veces un pendiente”.

“Desde las constelaciones familiares, el primer orden de la abundancia es dar gracias, hay que agradecer, yo siempre recomiendo un ejercicio que yo misma hago, y es escribir Gracias 2022 por... A mí me ayuda mucho hacerlo con mi propia agenda, gracias enero por, gracias febrero por, y así me voy, mes por mes”, dice.

De constelaciones y física cuántica

La manera de programar un año como enseña la física cuántica, explicó Ramírez Torres, es que si se crea como un pensamiento, como una emoción, se crea como una realidad.

“Vamos a suponer que te gustaría ganar más dinero, cuando lo vas a programar di: ‘quiero ingresos, no digas 10 mil, di más de 10 mil porque se abre la abundancia, si dices 10 mil la limitas, si dices más de 10 mil te pueden llegar 100 mil o 50 mil o 12 mil, pero cuando lo dices te puede generar una emoción como ‘sí quiero pero me ahogo’, es por los pendientes, lo que necesitas mirar y cuando los miras, lo duro, lo difícil y dices ‘ahora lo puedo mirar’, repite ‘quiero ganar más de 10 mil y se abre, entra ya la física cuántica”.

Para que pueda entrar la física cuántica es necesario tener el campo libre y los pendientes sistémicos son los que no permiten que fluya libremente.

“Sí funciona, pero si no ves los pendientes ahí va a seguir por más que te muevas. Por ejemplo, ‘quiero ser empresaria, voy me capacito, me meto en la cámara, asociaciones’, pero qué tal que el pendiente que no he visto es que mi papá murió por ser empresario, entonces por mucho que me capacite y haga lo que me toca ya no puedo dar el siguiente paso, llego a una parte reducida”.

Con una constelación familiar, se quita el obstáculo y entonces todo lo que haga funcionará, asegura.

“Las constelaciones nos muestran lo invisible, qué me hace falta mirar, con qué me hace falta reconciliarme, con una situación, con una persona o con una emoción, cuál es mi pensamiento recurrente que me quita la paz y en la reconciliación con todo esto te quedas con lo tuyo y ya no lo sigues cargando”.