$!Aguantarnos o pensar críticamente

Una de las cosas más lamentables es no estar enterados o permitir estar mal informados y no discernir los acontecimientos que más pueden afectarnos como personas y como país, y peor aún: no remediarlo sabiéndolo.

O sea, no ver las amenazas cuando las hay ni aprovechar las oportunidades cuando aparecen.

La ignorancia y la falta de criterio

Abren la puerta a calamidades que pueden evitarse estando atentos cuando amenaza la ola, y por otro el discernir con objetividad viendo el panorama lo más completo posible desde las dunas.

Una persona o un pueblo ignorante, necio o mal informado, es presa fácil de pillos y de caudillos que les endulzan los oídos para manipularlos dándoles algo a cambio para que se conformen y mantenerlos sometidos con su consentimiento.

Basta observar la necedad de muchos a pesar de las 3 olas de la pandemia y la 4ª que ya está aquí, especialmente esta semana santa. Es increíble que aún no aprendamos.

En México y en otros países ocurre una paradoja: la gente sabe que sus gobernantes les roban y lo toleran, pero se mantienen distantes a pesar de que las políticas les dañan.

En muchos una fatalidad pesa sobre sus hombros atándoles las manos.

Creen que pase lo que pase no pueden impedirlo y se encojen de hombros, tienen un nivel de aguante para soportar un sufrimiento innecesario, superando la tolerancia de países más avanzados, donde una corrupción de un gobernante no se tolera y se le aplica la ley.

Así los vecinos aguantan no dormir toda la noche sin impedirlo porque el vecino festeja ruidosamente desvelando varias cuadras a la redonda, y en otros se hacen de la vista gorda cuando el vecino trafica y permiten con su miedo, las masacres impunes.

Muchos poblados ante la falta de justicia se han armado valientemente para impedirlo. Una solución temporal que solo la aplicación de la ley corrige.

La ley pareja

La ley se hizo para protegernos del poderoso, no para que los poderosos la usen cuando les conviene a sus intereses.

Cuando no se aplica parejo y el capricho del gobernante es la norma, se abre la puerta a tormentas más serias. Advertirlo y corregirlo a tiempo denota sensatez.

Entendemos que es sensato callar cuando las armas rondan, nadie quiere ser mártir, pero asimilemos que el silencio, el miedo y la omisión refuerzan esa fatalidad ya muy añeja.

¿Hasta cuándo?

¿Toleraremos que la ley no se aplique y que el vecino nos respete? Hasta que el nivel de aguante se rompa desatando levantamientos o cuando la sensatez y la valentía se impongan aplicando el orden que solo la ley puede establecer.

Edmund Burke nos advirtió “Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada” poniendo el dedo en la llaga: “El miedo es el más ignorante, el más humillante y el más cruel de los consejeros”.

En efecto, una sociedad ignorante y llena de miedo ve las olas de la tormenta y se resigna a soportarlas debido a una capacidad de aguante mal entendida, un estoicismo estúpido e innecesario.

“Cuando el río suena, agua lleva” y “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Hoy domingo México se juega un avance o un retroceso en la forma de gobernarnos, un punto de inflexión. Para aprender a gobernarnos requerimos del pensamiento crítico, que no es lo mismo que estar criticando, y no ser indiferentes a que una pandilla decida por todos en cosas graves.