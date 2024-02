La Temporada XIII Gordon Campbell sigue regalando bellos programas, en el sexto concierto y ante un Teatro Ángela Peralta casi lleno, la agrupación The Sectionals brindó un recital con piezas de jazz y temas que forman parte de producciones de Broadway, que fue recibido con entusiasmo por el público.

Bajo el nombre de The Sectionals la agrupación originaria de Iron Range, Minnesota, dirigida por el barítono Tom Moe, e integrada por las sopranos Linda Bajan, Chasica Rasmussen, las contraltos Holly Gross y Amanda Gross, los tenores Ryan Bajan y Mark Olson Tenor, y el bajo Jason Haglin, brindaron el concierto “The spirit of Jazz”, acompañados por la pianista Mandy Spotts y el percusionista Matt Jarva, quienes en conjunto hicieron vibrar al público.

Luego de la presentación del Maestro Gordon Campbell, los protagonistas agradecieron a quienes hicieron posible su estancia en el puerto, y con pasión interpretaron melodías que fueron éxitos en las primeras décadas del siglo pasado como “Felling Good”, “Cry me a river”, “When I fall in love”, “Since I fell for you”, “It had to be you”, “They can’t take that away from me” y “You’d be so nice to come home to”.

Para la segunda mitad del concierto, destacaron los solos interpretados por Linda Bajan, Chasica Rasmussen, así como Ryan Bajan y Matt Jarva, voces que brillaron en temas como “Fly me to the moon”, “Nigth and day”, “Saint Louis Blues” “Satin doll” “Solitude”, “Don’t get around much anymore”, y en su canción de despedida “Old devil moon”. En reciprocidad por su virtuosa actuación el público los despidió del escenario con fuertes aplausos y sonrisas de satisfacción.

Al término de esta destacada presentación músicos y cantantes convivieron con el público en el lobby del TAP por varios minutos, y los asistentes se tomaron la foto del recuerdo, mientras que los protagonistas regalaban diferentes detalles.