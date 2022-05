Al Son de Navolato

“Que el odio nunca nos nuble la razón”... DE ORO... Eross Acosta subió al estrado para recibir la medalla de oro que se ganó en la pasada competencia celebrada en Aguascalientes, donde el joven compitió con el deporte que le caracteriza a su familia, tae kwon do. Ahora el campeón se prepara para los siguientes encuentros, en la universiada nacional. Felicidades y que sigan los éxitos... RECORDANDO RAÍCES... En el arranque pasado de Semana Santa en nuestro municipio, pudimos ver que nos visitó Sheyla Tadeo, cantante y actriz culichi que tuvo sus inicios en Navolato. Para su conocimiento amable lector, la también comunicóloga, egresada de la Universidad hoy Autónoma de Occidente, amenizó con su voz en algunos restaurantes de Navolato, gustando desde entonces ese timbre que a la fecha sigue siendo una de las voces privilegiadas del medio artístico y que gustan a quienes le escuchan. Sheyla, quien estuvo a cuadro en el programa de La escuelita, con Jorge Ortiz de Pinedo, sigue en los escenarios y prepara un nuevo producto para sus seguidores... FERIA NAVOLATO... Del 26 de mayo al 5 de junio será la feria denominada, de la caña, con la cual habrá artistas que podrá escuchar solo con asistir al teatro del pueblo. Sumado al beneficio de que con su pago de ingreso a la feria podrá escuchar buena música, también podrá participar en la rifa de un carro, que seguramente es un plus que tendrá, porque cada vez que vaya, su boleto participará. También siguen con los preparativos para las candidatas a reinas, infantil y juvenil, y habrá competencia. Le recuerdo que la feria será en los terrenos del otrora ingenio, justo frente al estadio Juventud... CRUZ ROJA... La velada denominada queso, pan y vino que se organizó para Cruz Roja Navolato estuvo muy amena, el clima muy apropiado durante la noche, una música muy adhoc y de plus, una cabina de giro, de las que se están usando. En el pasar de la noche, Erika Seamanduras se animó a cantar tres canciones que puso a todos de buen ambiente, muchos de los asistentes venido de Culiacán. Felicitaciones a los organizadores y a Olga Téllez, coordinadora de dicha actividad... MEXICANA UNIVERSAL... Este sábado 21 de mayo será la final del concurso de belleza denominado Mexicana Universal, y como saben, la representante de Sinaloa es originaria de Navolato, Deysi Unzueta y es una de las favoritas, llegó cautivando y eso ha ido consolidando. No es para menos, su belleza, carisma e inteligencia, sumado al porte y a la disciplina, han hecho que sea una de las que darán pelea por la corona que promueve Lupita Jones. De hecho, este jueves 19 sale la primera comitiva a San Luis Potosí, sede del concurso nacional que será trasmitido por el grupo Imagen Televisión, además de las redes sociales. Deysi, hermana menor de Stefy, otrora nuestra belleza Sinaloa 2014, está viviendo uno de sus sueños y eso, sin duda ya le permitió ganar en este concurso que si usted va siguiendo en las redes sociales podrá ver la evolución de la navolatense que lleva orgullosa la representación de la mujer sinaloense. El mejor de los éxitos para ella, que se escuche Navolato en el evento de belleza más importante de México. Vamos a ganar... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Arturo Guerrero Beltrán, Jared Verdugo, Karla Fonseca, Sergio Villaseñor Solorzano, Ema Nora Reyes, Javier Echavarria y Erick Aguirre. Hoy cumple años Mario Ríos, Estefanía Chaidez, Brenda Palacios y Frida Santiesteban. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.