“Si sabes perdonar tienes control de tu vida... VER MEJOR... Los socios del Club de Leones Navolato A.C. realizaron la primera etapa de entrega de lentes, después de una ardua jornada de levantamiento y estudios previos para valorar medición requerida. En esta primera entrega se hizo entrega de alrededor de 200 anteojos. Los beneficiados, todos adultos, se mostraron felices al recibir los lentes de acuerdo a sus necesidades y con armazones de calidad. El presidente, Jesús Arturo Alcaraz, mostró beneplácito al hacer las entregas y darse cuenta el gran beneficio que pudieron dar. Los socios del club analizan una segunda etapa de modo tal que puedan seguir ayudando a los que más requieren y para ello, analizarán un levantamiento en otros lugares del municipio. Por lo pronto en esta primera parte se anotaron un diez y de darse una segunda ronda, lograran una nota, porque estos beneficios fueron totalmente gratuitos... NOCHE BENEFICA... Olga Tellez, presidenta del patronato de Cruz Roja Navolato se mostró feliz al concluir exitosamente la noche de queso, pan y vino, con la que se recaudaron recursos para operar la benemérita institución. El equipo que apoya a la presidenta hizo un buen trabajo al lograr una asistencia considerable a este evento que, por cierto, estuvo muy bien amenizado. Además de lo que ofrecía en las mesas instaladas, había otras opciones a la venta, todo con el fin de recaudar recursos para asegurar material, combustible y equipo de emergencia. Sumado a estos recursos, también se hizo la colecta tradicional del boteo en la cual se logró un monto de alrededor de 700 mil pesos, muy por debajo de lo que se requiere en el año por lo que se implementan otras estrategias de apoyo recaudatorio... DEL MAIZ... La Feria del Maíz inició con el pie derecho y la cartelera artística gustó a muchos afines al género ofrecido por lo que ha estado muy concurrida por chicos y grandes. La variedad de juegos infantiles y exposiciones variadas hace entretenida la visita y esperar el show musical, para muchos, es el plus que buscan para alegrar las noches de junio. En la cartelera de estos días se anunció para el día 9 de junio a Los Sheles, para el día 10 a los Canelos Júnior y para el 11, día de la clausura, cierran con Máximo Grado. Así que esta semana todavía tiene la oportunidad de visitarla y pasar un grato momento divertido... EVENTO ANUAL... Se conmemoró el Día del Marino en toda la costa del estado y por supuesto que en la nuestra no fue la excepción. La visita de las autoridades municipales y de la defensa que hacen un recorrido por Altata, El Castillo, Las Puentes y Las Aguamitas, son los sectores más visitados con homenajes a los desaparecidos en el mar. Después de los protocolos oficiales, la gente se organiza para celebrar con música y los lugares antes mencionados son muy visitados pero este año, parece que Las Aguamitas fue el que más concurrencia tuvo porque la variedad de música fue de mucho agrado y además que era escucharla y bailar gratis, hubo otros atractivos que fueron gratuitos para los visitantes... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran su cumpleaños como es el caso de Flor Gritti, Maribel Hernández, Fernando Coronel, Ignacio Santiesteban, Aida y Anahí Ibarra, Gaby Carrillo, Gonzalo Medina, María Conchita Verdugo, Carlos Montaño y Norma Pérez. Hoy cumple años Paúl Montoya, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Después de las definiciones de la dirigencia estatal del PRI, en lo local, los institucionales esperan las instrucciones, pero otra gran parte, los no afines, empiezan a buscar otras opciones políticas y otros, simplemente, dejar pasar el proceso próximo. Sin duda que la operación cicatriz no solo quedará en el ámbito estatal, sino que los municipios, como Navolato, habrá que dar algunas atenciones y acuerdos de negociación... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.