Al Son de Navolato

“Dicen que si tu futuro no te ilusiona es que estás en un presente equivocado”... UNIVERSIADA 2022... Hace unos días Diego Hernández Bolaños, obtuvo su primera medalla en la Universiada Nacional realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua. El también estudiante de la licenciatura en ciencias de la comunicación le dio a la Universidad Autónoma de Sinaloa una medalla de bronce en esta competencia nacional. Diego logró la presea en lanzamiento de disco con una marca de 45.73 metros. El joven deportista compartió en sus redes la emoción de esta competencia, agradeció a su mamá Maru Bolaños y al equipo que la ha brindado apoyo en su andar en el atletismo. Vale la pena decir que es su incursión a la Universiada y lo hizo con un gran paso, aportar una medalla. En una entrevista, Diego Hernández dijo sentirse contento, ya que se trata de su primera medalla a nivel nacional y además externó “en la ronda de clasificación cometí un faul que honestamente no lo era, eso me bloqueó un poco, nos sobrepusimos a eso y en la final en mi tercero y último intento salió el lanzamiento de medalla de Universiada Nacional”. Las mejores vibras para que Diego siga haciendo un gran papel deportivo...

INICIA FERIA... Una nueva oportunidad para distraerse, divertirse, convivir y hasta la oportunidad de ganarse un automóvil último modelo tenemos en Navolato. La denominada Feria de la Caña abrió sus puertas para el gusto de chicos y grandes. Una gran variedad de artistas podrá usted apreciar en el teatro del pueblo, además de juegos mecánicos, exposición de marcas, comidas y otros atractivos, todo por el mismo boleto. Ya sabe que está ubicada justo enfrente del estadio Juventud, en los terrenos del otrora ingenio La Primavera...

LOS ESTUDIANTES... Hoy celebramos a los estudiantes en su día. Desde secundaria hasta universidad, hoy celebran su día y seguro una seria de actividades se estarán desarrollando conforme a los festejos para ello, entre ellos fiestas de la que los jóvenes siguen teniendo muchas ganas de disfrutar... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Selene Morachis, Saúl Montoya Sevillano, Ilianne Castro, Renato Rubio y Ana María Soto. Mañana cumplirán años Jorge Gastélum y Rocío Mendivil. Para todos, mis mejores deseos...

INTERÉS PÚBLICO... A casi un año que dé inicio el próximo proceso electoral, en Navolato los partidos políticos han iniciado sus procesos de cambios de dirigencia, la idea, ir, como se dice, aceitando la maquinaria para los trabajos. El PAS fue el primero en iniciar con los cambios, asumiendo la presidencia Garryngo Gámez. La ola naranja crece, inaugurando Sergio Torres las oficinas en Navolato del partido Movimiento Ciudadano, por lo que la presidenta Lucy Calderón Plata está emocionada al igual de quienes se han ido integrando a dichas siglas. Po el lado del tricolor, Leticia López dejó la presidencia del partido para atender asuntos personales asumiendo por prelación el secretario del mismo, y así prepararse para el cambio que se hará designado a quien dirigirá el PRI estatal (si es que definen hacer).

En el PAN con Omar Quevedo como presidente y regidor, seguro está valorando la mejor jugada para su partido y seguir construyendo desde el blanquiazul. Habrá que esperar si Morena y PT hará movimientos en esta índole. Ahora que escribo de MORENA, hace unos días Altata fue sede de la visita Mario Delgado, dirigente nacional de dicho partido, así como de Ignacio Mier y Marcelo Ebrad, el anfitrión fue nuestro gobernador Rubén Rocha Moya. La reunión fueron los paisajes y comida de nuestra bahía, pero seguro también la política y la cuarta transformación...