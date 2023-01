Al Son de Navolato

“Dicen que la disciplina es la raíz de las buenas cualidades”... EL 2023... Después de unos días de asueto, regresamos a dar la información, esperando que este año sea para todos de lo mejor... LOS NOPALES... Me tocó saludar a Guadalupe Castro, conocido socialmente como “Lopus”. El artista, cuya obra está basada en la pintura y escultura, de muchos años a la fecha plasmada a través de la variedad de nopales, me expresó el tema que, de los nopales, en algunos países, están sacando provecho que va más del arte culinario. En otras regiones, producen los nopales para con su piel hacer diversos artículos para el uso diario de la vida, con su baba productos de belleza y hasta medicinales y en el uso de cocina, es un elemento además de sano, muy rico. En la charla con “Lopus” comentamos que Navolato es tierra de nopales y antes de la caña, de bananos (plátanos). La caña ya pasó y no va a regresar, aunque es parte de la historia, pero bien se pudiera impulsar, que es el objetivo del artista, la proyección del uso del nopal y al ser una tierra que está desde el nombre de nuestro municipio, bien se pudiera crear la ampliación del uso y/o explotación de este producto que puede ser mayor al que le hemos sacado provecho. Guadalupe Castro está interesado en poder ser parte del impulso, ha sido un referente en su obra y puede ser guía para obtener mayores utilidades al nopal, que si creo va a tener que ampliar su proyección como parte de nuestra identidad, porque del escudo oficial, la caña solo queda la historia y muchos beneficios que dio a nuestro municipio. Ojalá la idea pueda ser más desarrollada porque si puede ser atractiva y ponderar algo a nuestro municipio y nuestra gente... EL MODELAJE... Hace unos días la marca Mr. National & Petit México anunció que este año, nuevamente, Sinaloa queda a cargo de Víctor Hugo Chaidez, quien logró para ellos un titulo internacional en la figura del navolatense José Luis Salazar. Este año seguro ya se impulsa a nuevos cuadros para representar a Sinaloa y obtener la oportunidad de representar a nuestro país con alguno nacido en nuestra entidad... SAN PEDRO... Por los días de vacaciones que me di, no pudimos comentar el impacto que debe tener para la sindicatura de San Pedro al haber movido la sede del Congreso del Estado y desarrollarla en dicha comunidad al conmemorar la batalla contra los franceses, la segunda más importante después de la gesta histórica de Puebla. Debe de atraer logros para hacer mayor la proyección de este hecho, también para dar mayor impulso a la zona donde se desarrolló esa lucha y, por ende, inversión a este sector que puede ser generador de mayor turismo. Es una zona de muy fácil acceso para la capital y puede generarse un atractivo que no tiene la capital, pero si el municipio mas cercano a ella. Ojalá las autoridades correspondientes puedan fluir con proyectos em este sector. De hecho, los comentarios generales destacan que fue un gran evento. Felicitaciones a todos los involucrados... FELIZ CUMPLEAÑOS... Es momento de felicitar a quienes cumplen años como es el caso de Lucila Villalobos, Armando Godoy, Rudy Mendoza, Luis Morachis, Maribel Santiesteban, Carlos Godoy, Karla Armas, Fanny Pérez Núñez, Jesús Rubio, Paúl Morales, Felipe García, María de la Luz Torres, Alán Higuera, Carlos Alejandro Berrelleza, Liduvina Leal, Omar Quevedo, Fernando Valenzuela, Ramón Gallegos, Sergio Martínez, Carmelina Duarte, Cervando Ortega, Luis Acosta, Ana Hermosillo, Víctor Hugo Chaidez y Mercedes García, quien tuvo una gran sorpresa de un grupo de amigos en Los Cabos. Hoy cumplen años Mayra Hernández, Magui Barrón y Pricela Berrelleza. Mañana lo harán Carlos Quevedo, Mariana Burgueño y José Hernández. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.