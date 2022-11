Al Son de Navolato

“Hazte caso cuando algo no te vibre”... DEJA REINADO... La navolatense Deisy Unzueta se despidió de su corona como reina de Mexicana Universal Sinaloa 2021, al coronarse Carolina Pérez como la soberana de este certamen de belleza en la entidad. Carolina también es la reina del Carnaval Internacional de Mazatlán y la nueva soberana, originaria de dicho puerto, representará a Sinaloa en busca de la representante de México. En esta emisión, siendo la reina saliente oriunda de Navolato, nuestro municipio no tuvo representación femenil, sin embargo, dos navolatenses más destacaron durante el certamen, Adolfo Plata, uno de los dos conductores del certamen mientras que la parte artística corrió a cargo de Yedid Urías. Recordemos que además de Deysi, su hermana mayor Steffy, también fue portadora de dicha corona en el 2014 solo que el nombre del certamen era Nuestra Belleza Sinaloa. Son solo ellas dos las únicas que en tiempos modernos han sido portadora del certamen estatal... NADADORES GANADORES... Por 10 nadadores estuvo integrada la delegación Navolato que participó en la etapa estatal de los juegos de la CONADE 2023 celebrada en Los Mochis. Los representantes del municipio obtuvieron 11 medallas, tres de oro, dos de plata y cinco de bronce. El trabajo de los nadadores fue bueno, su disciplina y técnica les permitió poner el nombre de Navolato en lo alto. También es meritorio reconocer al entrenador Esteban Olivas quien ha impulsado a conseguir con su equipo tan buenos resultados. Felicitaciones para todos... NAVOLATENSE ATLETA... Hace unos días Jorge Luis Arce Imperial trajo para Sinaloa dos medallas de oro en la Sexta Copa de Atletismo realizada en Guanajuato. El conocido marchista participó en la categoría Master, compitiendo con atletas de 22 estados del país ahí presentes. Ahora Jorge Luis seguirá en las diferentes competencias y poniendo en alto a Navolato y a Sinaloa. Felicitaciones... QATAR 2022... En el centro del mundo para los fanáticos del fútbol, en este mundial, dentro de todos los mexicanos que están conquistando el país musulmán, Navolato también hace presencia con un grupo de amigos que disfrutan de la emoción de la afición y de los diversos atractivos de dicho país, ellos son Víctor Martínez, Edgar Rivera y los hermanos Aarón y Fernando Singh. Seguro traerán muchas vivencias que contar y capaz que hasta en algún video en TikTok, de los que se están haciendo virales los podríamos ver también, porque los turistas mexicanos han conquistado el ambiente de este mundial... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana festejan la vida Christopher García, Mario Fonseca Martínez, Angélica Plata, Juan Alonso Sauceda, Jorge Camacho Armas, Raymundo Cabada, Marco Santisteban, María José González, Aureliano Valdez, Luis Ayala, Xóchitl Ortiz, Vanessa Pérez, Evelio Plata Madrigal, Sandra León y Valeria Casillas. Hoy cumplen años Claudia Barrón, Jariclea Miller y Livier Torres. Mañana cumple años Alejandra Ibarra. Para todos, mis mejores deseos... PARTICIPACIÓN CIUDADANA... Los socios del Club Rotario Navolato impulsan nuevamente la participación ciudadana a través del espacio que se instala en la escalera de la iglesia San Francisco de Asís, buscando la solidaridad de todos para poner prendas que ayuden a mitigar el frío, que ahora se empezó a sentir desde este mes. Con el tema ¿Tienes frío? Toma uno, ¿Quieres ayudar? Pon uno. La idea de esta actividad es que todos podamos compartir, que ojalá podamos ser muchos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante