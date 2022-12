Al Son de Navolato

“No esperes honestidad de las personas que se mienten a sí mismas”... PROGRAMAN EVENTO... El club de motociclistas de Navolato organiza en Altata el Biker fest 2023 para los días 3,4 y 5 de febrero planean reunir a quienes gusten de este tipo de hobbies pero a quienes no, podrán disfrutar de eventos alternos en el escenario de nuestra bahía. La idea, de pasarla bien con buena música, excelente vista, variedad gastronómica, rico clima y en familia o con amigos. Sería, parece, el primer evento del año para nuestra bahía y seguro será exitoso. Ya les daremos más detalles en fecha próxima... MEXICANOS GUADALUPANOS... Hoy, sin duda, es un día muy especial para muchas personas en el mundo que está puesta la fe en la Virgen del Tepeyac. La Virgen de Guadalupe está recibiendo las ofrendas del pueblo devoto que agradece los milagros concedidos. Diversos eventos de la religión católica se estarán realizando en las tres iglesias de nuestra ciudad y otras en sindicaturas del municipio. La iglesia de la Virgen de Guadalupe se visitó desde anoche de gala recibiendo las tradicionales mañanitas y de ahí, una variedad de visitas del pueblo religioso... LAS VERBENAS... Sigue siendo, sin duda, una de las fechas más esperadas para los navolatenses las decembrinas por su tradicional verbena. El pasear y degustar de lo que está a la venta para comer o beber, pero también otro tipo de productos y servicios ponen a este sector muy concurrido, todos disfrutando del corazón de la ciudad, la plazuela Vicente Guerrero... MUJER PRODUCTIVA... Ojalá que las 13 mujeres que han tenido un impulso a su economía y a la de su familia con la apertura de la carreta denominada Mujer Productiva sea apoyada por las autoridades. Movidas del punto de venta que se les había asignado y que espero, al momento de esta publicación, ya hayan tenido un lugar nuevamente establecido, sean reubicadas para que sigan produciendo para nuestra comunidad... LOS TOPES... Mucho ruido en las redes sociales el tema de la calle Almada, que sigue en remodelación, pero también, la instalación de topes, esto como medida de controlar la velocidad de los automovilistas dentro de la ciudad y en los puntos de entrada y salida a la alcaldía. Desconozco los estudios realizados para su instalación, las formas del tipo de reductores si son apropiados o no y el análisis de dónde deben o no estar, si debe o no haber señalamientos (los últimos fueron eliminados) pero la población, a través de sus redes sociales, sigue haciendo muchos comentarios de ambos temas... FELIZ CUMPLEAÑOS... Claudia Carrillo, Josué Cruz, Gemma Quevedo, Rodrigo Tamayo, Ana Clarissa Rosales, Karla y Saúl Aldapa, Marco Bolaños Félix, Ninfa Burgos, César Alcaraz, Óscar Félix, Omar Soria, Luis Alfonso García, Arcenio Rivera, Carlos Carrillo, Lili Retamoza, Claudia Sainz, Miriam Soto, Angélica Hermosillo y Juan Francisco Gastélum. Hoy Juan Diego Plata, Lupita Castillo, Jorge Marín Bonilla, Diego Bueno y Diana Godoy. Mañana cumple años Enrique Palacios. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El PAN Navolato se reactivó reuniendo nuevamente a su militancia para dos importantes eventos. En primer lugar, escuchar el informe de Omar Quevedo, regidor y hacer el cambio de dirigencia, tomando protesta como la nueva presidenta del partido María del Rosario Beltrán Vega y de secretario, Javier Inzunza. Omar, en su participación, resaltó su contribución a través del Cabildo en materia de seguridad pública, desarrollo, juventud y deporte. Por otro lado, María del Rosario, después de la protesta pidió a todos estar unidos, como en los viejos tiempos, para buscar construir nuevos cuadros que puedan servir con la doctrina panista a favor de Navolato. Tuvieron como invitados a la diputada de origen navolatense, Giovanna Morachis, Un cuadro muy activo en Sinaloa, Luis Ángel Guatimea, secretario del PAN en Sinaloa y en la representación de Marko Cortés, Luis Aguilera, coordinación nacional de regidores. Después del evento, la banda con la tradicional posada... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana Dios mediante.