Al Son de Navolato

“Hay que saber y aplicar. Hay que querer y también hacer. La importancia de los hechos marca la diferencia”... DEYSI UNZUETA... Desde su entrevista en línea con Lupita Jones, la representante de Sinaloa para el concurso Mexicana Universal empezó a destacar muy a pesar de llegar con la presión del tiempo de preparación, diferente a las de sus compañeras.

Hoy, en el andar de la concentración en San Luis Potosí, Deysi sigue aumentando su puntaje gracias a su belleza, inteligencia, carisma, porte, cultura, disciplina y otras muchas más características que la ponen entre las 10 favoritas, hasta ahorita en un avance constante. La navolatense comparte cuarto con la representante de Sonora y han llevado mucha camaradería, apoyándose para aprender y disfrutar esta etapa en la que Deysi va firme por la corona nacional. De hecho, se prepara una salida de su porra con representantes de varios municipios, de modo tal estar presentes el sábado 21 de mayo, en la gran final... EXPO FERIA... Además del atractivo musical que viene para la denominada Feria de la caña 2022 y que podrán escuchar pagando la entrada a la feria, ya que los artistas estarán tocando en el teatro del pueblo, también la muestra empresarial y gastronómica será parte de lo que los asistentes podrán disfrutar. Se prepara también las candidatas a reina infantil y juvenil de la feria, ese será el plus de este esfuerzo de generar atractivos de diversión a la población local. La elección de las reinas (infantil y juvenil), sumada a la del rey que será el famoso Héctor Limón, se hará el día de la inauguración de la feria que será el 26 de mayo y abarcará hasta el 05 de junio. Recordemos que estará ubicada en los terrenos al costado del otrora ingenio La Primavera, justo enfrente del estadio Juventud... PREPARACIÓN CONTINUA... Hace unos días, Paúl Morales se convirtió en el primer sinaloense en ser seleccionado a la categoría mayor en 130 kilos en lucha grecorromana y esto no sucedía desde hace alrededor de 20 años, según relatan los que saben. Ganando unas y perdiendo otras, el navolatense sigue en pie de lucha para alcanzar sus objetivos deportivos. Sabe que la preparación debe ser constante y teniendo su meta clara, sabemos que dará lo mejor por alcanzarla... LAS MAMÁS... Aunque todos los días debemos festejar la vida de nuestras mamás, mañana es un día icónico que permiten fluir afecto y detalles para ellas por lo que desde este espacio deseo celebren un gran día, deseando que reciban amor, respeto, comunicación y muchos abrazos de sus hijos e hijas. Los mejores deseos para todas ellas... EL CONTRABANDO... El campo pesquero de El Castillo impulsa un atractivo denominado El Contrabando, un espacio ideal para degustar la cocina con productos del mar disfrutando de la bahía como principal atractivo visual y físico para los que gusten bañarse en el agua del mar. Los que van regresan con un excelente comentario y eso ha permitido el flujo de visitantes... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Susana Díaz, Ana Cruz Rocha, Jesús Armenta, Eladio Medina, Alma Mendoza, José Luis Miller, Corina Fernández y Sara Guardado. Hoy cumplen años María Elena García, Daniel Valenzuela, Luis Silva y Flor María Duarte. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El PAS Navolato reintegró su estructura para ir aceitando bisagras y trabajar en el campo, cuestión que hacen permanentemente. Un evento masivo en las canchas de la plazuela Vicente Guerrero dieron muestra de quiénes son...