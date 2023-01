“Lo que se puede cambiar del pasado es como lo vez ahora”... NAVOLATO HISTÓRICO... Los socios del Club de Leones de Navolato en coordinación con los responsables del primer museo de la ciudad instalaron uno de los silbatos que se usaron en tiempos del ingenio y su actividad, la zafra, que en horarios previamente establecidos eran sonada y que además de anunciar jornadas internas del ingenio, era enlazado entre la población en general, a indicar ciertas horas del día. Óscar Diarte, promotor principal del museo y la construcción de una plaza con recuerdos del Navolato de ayer, reconoció a todos los involucrados por sumarse a un tema que atrae la historia con Navolato y el ingenio. Por su parte, Arturo Alcaraz, presidente del club en mención, agradeció la confianza que se depositó en ellos, para dar en custodia el silbato y que se de un buen uso, sin duda, es ya uno de los atractivos del museo. Este espacio de exhibición, muestra también más equipo del otrora ingenio y también con muchas fotografías, entre otras cosas de hace años. El museo que está ubicado a un costado del restaurante La Estación mantiene sus puertas abiertas para que recuerden lo de Navolato de ayer... MEJORA INFRAESTRUCTURA... Un avance importante se dio en la edificación de La Ciudad de los Niños. El Patronato que está al frente y que presiden Aristeo Canelos y su esposa Karla Gómez Llanos inauguraron una ludoteca, un área de juegos y un huerto familiar con una inversión de poco más de 600 mil pesos. Dicha inversión corrió a cargo de la organización social denominada Jornada 34. Este espacio que reúne a 34 menores, entre niños y niñas y cuyo cuidado está en manos de religiosas, orienta, vigila, cuida y atiende todos los días del año al interior y exterior para asistir a escuelas y entretenimiento de ellos. Muchos son los que contribuyen a mantener las instalaciones y gastos del día, por ejemplo, el pago de la luz corresponde a la gestión de Elías Soto, párroco local y así, otros más se suman a los cuidados. Sin duda, los niños y niñas disfrutan de esto, importante para su formación... BIKER FEST... Los días 3, 4 y 5 de febrero se hará el encuentro anual de motos en esta zona del estado, buscando reunir a muchos amantes de este tipo de vehículos, no solo de la localidad sino de algunas otras ciudades del país y hasta del extranjero, una fiesta que es atractivo turístico para Mazatlán. Altata puede generar más atractivos de los que tiene y este tipo de eventos, como otros que se harán en fechas próxima, ayudarán a dar derrama económica a la región. Ojalá se logre un buen evento y ayude a seguir haciendo más... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que festejan la vida como es el caso de Graciela Morachis, Jorge López Ponce, Mario Alberto Sandoval Arroyo, Oarcio Trapero, Maycha Castañeda, Karina Reyes, Iván Angulo, Margarita Soria, César Quevedo, Pedro Leal Cruz, Alejandro Psihas y Fernanda Bolaños. Hoy cumple años Silvia Carrillo, Félix Mario Castro y Tomás Enrique Chaidez. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Hace unos días, el gobernador Rubén Rocha Moya, reconoció el aporte que ha dado a su ejercicio el navolatense Jaime Montes Salas, secretario de agricultura de gobierno de la entidad. Sin duda esto suma al trabajo que ha hecho al frente de su responsabilidad y le fortalece en su gestión y proyectos a futuro... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.