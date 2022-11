$!Alexander Pescador inaugura la exposición ‘La luz y la esperanza’

A su vez, se pueden apreciar dos figuras de la Virgen de Guadalupe, lo que le da una identidad de sus raíces, ya que el joven, pese a ser de origen mexicano, su madre es de origen ruso.

En la ceremonia inaugural, Olga María Enciso, directora del recinto, dio la bienvenida a los presentes y presentó al artista, de quien leyó una semblanza de su amplia trayectoria.

“Bienvenidos a esta exposición, me da mucho gusto que ustedes pudieron acompañarme a esta exposición, la cual organizamos para compartir el trabajo que he realizado durante la pandemia del Covid-19, una enfermedad que llegó a encerrarnos, a llenarnos de miedo y provocar cambios en nuestra forma de vivir; a mí en lo personal me provoca incertidumbre, preocupación por mis amigos, familiares y conocidos, en lo personal cuando yo me encuentro en una situación tensa trato de trato de eliminar esa situación leyendo, escuchando música, tocando, dibujando y pintando”, explicó el artista.