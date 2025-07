Alexis Casas Eleno gana el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2025

El dramaturgo mexiquense Alexis Casas Eleno fue galardonado con el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2025 por su obra “Para llegar a Roma”.

El premio es convocado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, junto con el Gobierno del Estado de Baja California, por medio de su Secretaría de Cultura y el Instituto de Servicios Culturales de Baja California.

Alexis Casas Eleno participó bajo el seudónimo “Odisea la Eneida”

El jurado, integrado por Berta Soní, Susana Romo y Conchi León, reconoció su estilo emotivo y la construcción de personajes entrañables y bien construidos que abordan temas de memoria e identidad en la tercera edad.

En el acta de deliberación, firmada por los tres integrantes, se consigna que el texto “tiene una voz profundamente humana que nos guía a través de un viaje de búsqueda por la madre y la identidad”.

Casas Eleno expresó su gratitud a las instituciones convocantes del Premio Bellas Artes, y compartió que ha participado en al menos seis ediciones desde 2018. Destacó que este tipo de certámenes representan un impulso y una motivación en su carrera literaria.

“Es un buen ejercicio para uno como dramaturgo. Al final, si yo quedo como ganador es una gran oportunidad, una gran bendición de la vida, pero el hecho de cumplir con un deadline, con los requisitos y todo eso, te motiva a escribir, y eso ya es una ganancia”.

Sobre Para llegar a Roma, explicó que es una obra que aborda la tercera edad y el Alzheimer, a través de la historia de una mujer anciana de origen rarámuri que huye de un asilo y acepta emprender un viaje con el objetivo de no perder sus recuerdos y, con ellos, su identidad.

“Es una obra de teatro de viajes, muy descriptiva, como un guion de cine; además, soy muy fan de los road movies, de estas películas que te van contando historias en el trayecto”.

Casas Eleno detalló que existen cuatro versiones anteriores de esta obra, todas ellas descartadas, ya que en la más reciente logró construir una historia que lo convenció plenamente: “Incluso me enternecía más la obra, los personajes estaban mucho más conectados entre sí, ya tenían una configuración muy particular, y eso ayudó mucho a que, a lo mejor, el jurado me diera el fallo a favor”.

El Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández consiste en un reconocimiento y una dotación económica de 150 mil pesos.

Alexis Casas Eleno nació en Toluca, Estado de México. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y del Consultorio de Dramaturgia en Oaxaca. Actualmente cursa la Maestría en Dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Argentina. Es integrante de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEMex, fundador del Círculo de Creación Dramática y director del grupo “Quijotes Teatro”.

Fue finalista del Premio Nacional de Dramaturgia “Gerardo Mancebo del Castillo” 2016, ganador del Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2016 y Mención honorífica del Premio de Bellas Artes de Obra de Teatro para niños, niñas y jóvenes “Perla Szuchmacher” 2018, entre otras distinciones en México, Argentina y España.

Su trabajo ha sido editado en Paso de Gato, Literatelia, Tramoya, el Fondo Editorial del Estado de México, Bengala-UANL, Núcleo Silvestre (Argentina) y Carro de Baco (España). Sus obras se han presentado en México, Costa Rica, Bolivia y Argentina. Fue docente del módulo de Dramaturgia de la Escuela Mexiquense de Escritores “Juana de Asbaje” en 2020, 2021 y 2022, y actualmente imparte clases de Escritura en el Campus Universitario Siglo XXI.