Luego, el Ensamble de Guitarras, que coordina Daniel Camero, interpretó las piezas “Little Drummer Voy”, canción tradicional; “Whats Child Is This”, tradicional inglesa), “Carol of the Bellas”, de Mykola Dmytrovych Leontovych, y “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, de Johnny Marks.

Los alumnos participantes fueron Andrés Riestra, Antonio Bustamante, Fausto Daniel Terrazas, Ignacio Inzunza, Luis Orlando Gómez, Melissa Rangel, Oscar Leyva y como invitados los alumnos Alexa Meza, Camila Olivas, Julio Cervantes, Leonel García, Orlando Rafael López y Víctor Hugo Martínez.