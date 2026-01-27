‘Amahl y los visitantes nocturnos’, se presenta este miércoles en el Centenario

El montaje, cuya presentación quedó inconclusa por una intensa lluvia durante el reciente evento Navidad en el Botánico, que concluyó a principios del presente año, será escenificada nuevamente por las compañías del Isic.

La ópera navideña “Amahl y los visitantes nocturnos”, de Gian Carlo Menotti, se presentará este miércoles 28 de enero, a las 17:30 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, con la participación del Taller de Ópera de Sinaloa, el Coro de la Ópera de Sinaloa y la Compañía Danza Joven de Sinaloa, con entrada libre para el público en general.

“Amahl y los visitantes nocturnos” es una ópera en un acto con libreto del propio compositor que transcurre en el Día de Reyes de una familia pobre. Fue la primera ópera compuesta para la televisión en Estados Unidos y se estrenó el 24 de diciembre de 1951 en el Rockefeller Center de Nueva York. Asimismo, fue retransmitida en vivo por la cadena NBC.

La historia gira en torno a un niño pastor discapacitado llamado Amahl y su madre pobre, cuya vida cambia cuando tres Reyes Magos en camino a Belén buscan refugio en su choza.

Bajo la dirección artística del tenor José Manuel Chú, participan en el montaje la maestra Marcela Beltrán en la dirección de escena; Marco A. Rodríguez, director del Coro de Ópera de Sinaloa; Carlos Zamora, director de la Compañía Danza Joven de Sinaloa, Edylin Zatarain, dirección artística de la Compañía Danza Joven, y el acompañamiento al piano de la maestra Zlatina Valkova.

Actúan Susana López Orrantia como “Amahl”; Cecilia Antelo (Mamá), Daniel Rodríguez (Melchor), Alejandro Pacheco (Gaspar), Cyan Rangel (Baltazar), Blanca Espinoza (cover de Amahl); como los Pastores; Evelyn Tovón, Priscila Sotomayor, Ángela Rodríguez y Cecilia Antelo, y Pedro Camacho como el Paje.

En el cuerpo de danza participan Mario Edén Cázares, Alondra Alvarado, Melissa Alfaro, César Yee, Bryant Gaytán, Edylin Zatarain y Carlos Zamora.

Además, se cuenta con la participación de los integrantes del coro, cuyas decenas de voces harán las veces de los pastores en algunos de los pasajes.