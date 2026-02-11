Andrés Romo crea el atuendo real de Victoria I, embajadora de la niñez del Carnaval de Escuinapa

Este fin de semana se llevaron a cabo Las Fiestas del Rey Momo en la Perla Camaronera, aunque suele ser una fiesta un poco improvisada, este año tomó fuerza gracias a la colaboración de la comunidad, quienes se unieron para sacar adelante un desfile de carros alegóricos, así como eventos de coronación, hasta una feria con juegos mecánicos y puestos de comida.

Este año el Carnaval de Escuinapa coronó a Victoria Farah Topete como Reina Infantil; los atributos reales fueron diseñados por el creativo Andrés Romo.

Para Victoria I, Romo diseñó un vestido inspirado en la esperanza de la vida y la inocencia de la infancia.

A este clamor se unió el también escuinapense Andrés Romo, quien radica en Italia, pero que se tomó un espacio para diseñar el traje real de la Reina Infantil.

El diseñador de modas vistió a Victoria I con un atuendo real inspirado en las creaciones del Carnaval de Mazatlán, que se identifican por el uso de bordados con chaquiras, lentejuelas y perlas.

En esta fiesta porteña, Romo ha colaborado en las últimas tres ediciones: fue el encargado de diseñar los vestidos de Uma Ramírez en 2023; de Carolina Pano en 2024, finalmente el de las soberanas del 2025, Lucero Lizárrga y Desiré Ayón, y este año se estrenó como diseñador en su natal Escuinapa.

En una breve entrevista vía telefónica, Andrés Romo contó para Noroeste que se encuentra muy feliz de ser considerado por primera vez como creativo del Carnaval de Escuinapa, ya que, aunque radica en Italia, toda su familia y amigos viven ahí.

Destacó que para Victoria I diseñó un vestido “inspirado en la esperanza de la vida y la inocencia de la infancia, y nuestro futuro luminoso. Es como si fuera una estrella que ilumina corazones con su alegría radiante. Sus bordados evocan a un jardín mágico que adorna con elegancia y gracia la falda y la cola del atuendo real”.

El diseño está realizado en color azul pastel con bordados dorados y perlas, mientras que la cauda es azul marino. El diseño fue elaborado en Escuinapa por la modista Oyuki Rivera, quien fue la encargada de materializar los bocetos del artista.

“Es la primera vez que me buscan de Escuinapa para realizar un vestido de Carnaval, y bueno para mí fue super bonito, que una familia de Escuinapa me considerara, también me pidieron que, si se podía hacer ahí mismo en Escuinapa, entonces en dos semanas me puse a dibujar ese vestido”, dijo.

Victoria I es hija de la reconocida doctora Esmeralda Topete, y toda su familia son conocidos en Escuinapa por su trayectoria como médicos.

“Es una familia de mucha tradición, todos los conocemos, son muy queridos y eso hace más especial trabajar con ellos”, finalizó.

Por otro lado, Andrés trabajó en el diseño que portará Mariana Guerrero, quien será coronada como Reina de los Juegos Florales 2026 este viernes, en el Estadio Teodoro Mariscal.