Anhedonia: incapacidad para disfrutar de la vida

Yo creo que disfrutar de “tonterías” es una enorme virtud. A la vida se viene a disfrutar, a pasar un buen rato.

Y si uno acepta esa premisa, aunque sea un poco, entonces disfrutar de cosas intrascendentes es una virtud. Porque esas son las cosas que tenemos más a mano: caminar por el malecón, las personas que nos rodean, nuestros libros, un postre y las situaciones del día a día.

Por eso me gustan las personas que disfrutan de todo, sacando fotos del atardecer, los famosos selfies, los que amanreírr, o los que disfrutan su serie de tv.

En esencia, me gusta la gente que disfruta fácilmente, y es una de las lecciones que nos deja esta pandemia del coronavirus, disfrutar plenamente lo que tenemos, porque en unos pocos minutos la vida nos puede cambiar, la línea de la vida y la muerte, o de lo que tenemos y podemos perder es muy delgada y frágil

Me gustan los fanáticos del deporte, incluso si solo lo disfrutan en las finales, como yo (....) , me gusta los que disfrutan su comida en cada bocado, los que hacen su lista “las 10 cosas que me gustaría hacer o visitar”, los que disfrutan su trabajo y se les nota con los resultados que dan, me gustan los optimistas, que ven de color de rosa la vida, me gustan mis pacientes que van por un verdadero cambio de vida.

Me gustan las personas que se despiertan con toda la intensión de disfrutar su día, la gente que ama su equipo de futbol o beisbol, me gusta la gente básica sin complicaciones, que siempre está al pendiente de su felicidad y no tanto de la política, la gente que ama sus plantas y ¡sus mascotas!

Estoy en el proceso de disfrutar mi trabajo, pero también tener tiempo para disfrutar de lo que me brinda mi entorno, mi familia y mis amigos, no todo es trabajo, disfrutar las cosas intrascendentes, la simplicidad, el día a día, saborear sin prisas una copa de un buen vino tinto o blanco, o mejor aún un buen tequila, ¿por qué no?, seguir saboreando de conocer lugares lejanos y su cultura.

El término “anhedonia” fue descrito, por primera vez, por el psicólogo francés Ribot en 1986, cuando publicó su libro sobre la psicología de los sentimientos. La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades de la vida. Constituye uno de los síntomas o indicadores más claros de depresión, aunque puede estar presente en otros trastornos como la esquizofrenia.

Los criterios generales para diagnosticarla como un trastorno son ver el grado de insatisfacción con las capacidades y logros del paciente, evaluar sus relaciones interpersonales y la forma en que afronta los acontecimientos de su vida. Lo importante es que el paciente aprenda a aceptar los hechos como se presentan.

Padecen de anhedonia personas con enfermedades como la esquizofrenia y los adictos a las drogas durante la abstinencia de las mismas. Pero la situación más frecuente se da en la depresión, y lamentablemente existen millones de personas en el mundo padeciendo depresión.

También es interesante recordar que muchos casos de depresión no son diagnosticados, a menudo porque quienes la sufren simplemente no aceptan ayuda profesional y no aceptan su situación.

Cuando una persona sufre una depresión profunda, nada le motiva ni le alegra o le hace disfrutar. La persona deprimida se queda “congelada” emocionalmente, incluso respecto a las personas que más quiere o las actividades que más le hacían disfrutar.

Según desaparezcan los síntomas de la depresión, también irá desapareciendo la anhedonia. Este trastorno también se puede dar en los adictos a las drogas y en los enfermos con trastornos de ansiedad, es importante trabajar en un equipo profesional de psicólogo y psiquiatra para obtener claros resultados y sobre todo en poco tiempo llegar a la cura.

Lo diré otra vez: disfrutar fácilmente, me parece una virtud.

