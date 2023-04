Cómo aprender de manera práctica a gestionar las propias emociones y mejorar las habilidades de comunicación para lograr relaciones más sanas, es lo que compartirá Mayeyo García este miércoles, a través del curso titulado Inteligencia Emocional para relaciones interpersonales.

Dicho curso se realizará en La Casa del Maquío a partir de este 19 de abril a las 19:00 horas, y culminará hasta el 17 de mayo, desarrollándose a través de sesiones presenciales y vía zoom.

Via telefónica desde la ciudad de Guadalajara, Mayeyo García, quien es especialista en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística con Master en Dirección de empresas por el IPADE, compartió que el tema de este curso tiene como objetivo aprender a gestionar las emociones propias y la de terceros, es decir amigos, pareja, compañeros, entre otros.

“Para lograr esto siempre son necesarias dos competencias importantes y como tres pasos. En la primera competencia es un tema de autoconciencia, o sea saber qué es lo que te está pasando, explicándolo de una manera muy sencilla, es decir, que toda emoción o todo sentimiento siempre quiere comunicar una información, y se trata de descubrir, qué información te quiere comunicar. Eso se llama autoconciencia, es como la manera de verbalizar o de alfabetizar las emociones”, explicó García.

El especialista detalló que en la segunda competencia, tiene que ver la autogestión, es decir, cuando ya eso que la persona está experimentando ahora sabe que hacer con ello, y todo esto se simplifica en tres pasos.

El primero dijo, es verbalizar, lo segundo es aceptar y el tercero es gestionar, los tres pasos se entienden de manera inversa, es decir, la persona no vas a ser capaz de gestionar lo que antes no haya sido capaz de aceptar y no será capaz de aceptar lo que antes no haya sabido verbalizar.

García compartió que tras las pandemia, la Organización Mundial del Trabajo señala la importancia de tener habilidades que están relacionadas con la inteligencia emocional, como lo es la gestión de conflictos, empatía, y la capacidad de ser eficaz en el trabajo.

“Todas estas competencias que no se enseñan de manera sustantiva en una universidad hay que generarlas, esto para generar mayor productividad en el trabajo”.

Agregó que en lugares como Estados Unidos, la Universidad de Harvard tiene bastante trabajado el tema de que la felicidad personal, está relacionada con la calidez en las relaciones, principalmente las interpersonales.

Es por ello que este curso surge por la necesidad de darse cuenta todos de que conforme se tengan relaciones cálidas, la vida será más feliz, y cuando esas relaciones suceden en el trabajo también el trabajo se vuelve más más accesible más llevadero y gozoso para todos.

“A veces, reaccionar de manera impulsiva a emociones no nos ha llevado a tener los mejores, y creo que creo que una necesidad que me he dado cuenta, es que existe cierta desalfabetización emocional, es decir, sabemos que existen las emociones, pero no sabemos que hacer con ellas”.

Resaltó que los participantes en el curso podrán llevarse cuatro importantes herramientas, la primera tiene que ver con generar la autoconciencia, descubrir en lo personal todo el tema de las emociones; la segunda es que podrán realizar todo un sistema o trabajo de creencias o expectativas, aspecto que puede estar escondido o poco verbalizado.

La tercera tiene que ver con cómo gestionar las emociones difíciles, como la tristeza, la incertidumbre, el miedo, e incluso al sufrimiento, emociones que todos experimenta, y por último está la herramienta de comunicación en relaciones, con la pareja, amigos, e hijos.

“Tener una saludable vida emocional es sumamente vital, porque nos damos cuenta de que el coeficiente emocional suele ser más importante que el coeficiente intelectual, y creo que lo que nos puso la situación de vida contra la pared, es darnos cuenta de que esto se sacaba adelante, no precisamente con un tema intelectual, sino con un tema de gestión de emociones”.

García resaltó que en la actualidad hubo un rebrote de ansiedad, de depresión, de tristeza, algo totalmente entendible porque a muchos les tocó vivir algo difícil, como enfrentar los procesos de duelo, algo que no es nada sencillo.

El especialista agregó también que así el curso aborda principalmente el tema de saber gestionar las emociones nocivas, también busca descubrir la parte positiva, es decir, emociones convenientes, como el amor, la alegría, la paz, entre otros.

Dijo que lo más importante de este curso, subrayó, no será lo que se aprende, sino lo que se desarrollará después con base en lo aprendido por los participantes durante las cinco semanas de duración.

“He dado este curso en muchas ciudades del país, y lo que he visto después de ello, es que se genera una capacidad mucha más alta de poder hacer felices a los que contigo conviven, porque todo sucede hacia terceros, porque lo que más se gana con un tema de autoconciencia y autogestión es aprender a gestionar las emociones de los terceros” resaltó el especialista.