$!Asiste Juan Avilés a la Reunión Nacional de Cultura en Chetumal

El director general del Instituto Sinaloense de Cultural, Juan Avilés Ochoa, participa en la Reunión Nacional de Cultura 2025 que se desarrolla en Chetumal, Quintana Roo, la cual es encabezada por Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura del gobierno federal.

En la Reunión participan los titulares y representantes de cultura de los 32 estados y funcionarios de la Secretaría de Cultura federal, encabezados por su titular, quienes fueron recibidos por Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, en su calidad de anfitriona.

La Reunión Nacional de Cultura permitirá recoger información sobre prácticas exitosas y problemáticas culturales en cada estado, y al trabajar por bloques regionales permite articular acciones entre gobierno federal y los estados, discutiendo temas como educación artística, patrimonio, medios públicos y fomento a la lectura.