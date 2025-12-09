$!Asiste Juan Avilés a la Reunión Nacional de Cultura en Chetumal

El director general del Instituto Sinaloense de Cultural, Juan Avilés Ochoa, participa en la Reunión Nacional de Cultura 2025 que se desarrolla en Chetumal, Quintana Roo, la cual es encabezada por Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura del gobierno federal.
En la Reunión participan los titulares y representantes de cultura de los 32 estados y funcionarios de la Secretaría de Cultura federal, encabezados por su titular, quienes fueron recibidos por Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, en su calidad de anfitriona.
La Reunión Nacional de Cultura permitirá recoger información sobre prácticas exitosas y problemáticas culturales en cada estado, y al trabajar por bloques regionales permite articular acciones entre gobierno federal y los estados, discutiendo temas como educación artística, patrimonio, medios públicos y fomento a la lectura.
Los dos días que se llevará a cabo la reunión se realizarán diversas actividades, con base en las cuales se reforzarán y replantearán las políticas públicas culturales que marcarán el rumbo del país hacia 2026, permitirá un intercambio de experiencias y la construcción de acuerdos que definirán la política cultural de México en los próximos años.
De esta reunión se esperan buenas noticias respecto a las convocatorias que se abrirán en marzo de 2026, con una aplicación importante de recursos por parte de la Federación.