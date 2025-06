Beatriz Escalante y la gramática como columna vertebral de la escritura

En un reciente foro de creación literaria que celebró en Mazatlán, la reconocida escritora y gramática Beatriz Escalante compartió con autores locales y jóvenes promesas su profunda convicción: sin una base sólida en gramática, la creatividad pierde eficacia.

Como ella misma señaló, cuando cada lugar o tiempo renuncia a esta universalidad del idioma, el idioma pierde su poder general.

En el mismo encuentro, varios escritores tuvieron la oportunidad de preguntarle a la escritora y también pedagoga lo que piensa sobre la manera de escribir en la actualidad, sobre todo la manera de comunicarse que tienen los jóvenes.

Escalante es una escritora, pedagoga y experta en ciencias de la educación que ha dedicado gran parte de su carrera a mejorar la calidad de la escritura, especialmente en el ámbito periodístico.

Su pasión por la enseñanza y la corrección de los errores gramaticales y ortográficos la llevó a crear talleres especializados en el uso adecuado de la puntuación, los acentos y la estructura de los textos.

“No basta con tener ideas, si no conocemos bien la estructura del lenguaje, nuestras narraciones pueden quedar opacas, de ahí la importancia de utilizar bien la gramática, las puntuaciones, es muy importante el punto y coma, todo, para una buena lectura y comprensión”, dijo.

En sus talleres, Escalante enseña a los participantes que la corrección de errores de puntuación y acentuación no es simplemente una cuestión de reglas gramaticales, sino una herramienta esencial para lograr que cualquier texto fluya con claridad y sea comprendido de manera efectiva.

En el contexto periodístico, donde la precisión es crucial, Escalante enfatiza la importancia de la correcta puntuación para evitar confusiones y asegurar que la información llegue al lector de forma directa y eficiente.

“La gramática no es un obstáculo, sino una herramienta que potencia la expresión, he tenido la fortuna de trabajar para los conductores de ESPN, en Estados Unidos, he hecho muchos guiones para televisión, para radio, y puedo decir que se han hecho bien”.

Un mal uso de la puntuación comentó, puede cambiar por completo el sentido de una frase, y eso puede ser fatal en el ámbito periodístico.

“Aunque también hay que tener claro el contexto del medio de comunicación, muchos tienen limitaciones al escribir, pero eso depende mucho de lo que se te pida, muchos muchas veces te piden que escribas para que el lector te entienda, y así tienes que escribir”, señala

Escalante considera que la escritura es una herramienta poderosa para comunicar ideas, pero también un arte que requiere constante perfeccionamiento.