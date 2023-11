“Para mi este concurso lo fue todo. Me permitió demostrarme a mi misma de lo que soy capaz de realizar y que siempre puedo dar más de lo que yo creo que puedo dar. Esta competencia me permitió ver los diferentes panoramas del ballet, todos mis compañeros eran provenientes de distintas partes de Europa y pude aprender mucho de ellos, principalmente aspectos de su movimiento e interpretación que me llenaron de inspiración y me gustaría trabajar en ello”,

Agregó que lo que más valoró de esta experiencia fue el recibir retroalimentación y comentarios positivos de maestros y sobre todo, el poder construir nuevas amistades y relaciones positivas dentro del mundo del ballet.

“Este concurso tuvo un impacto positivo en mi vida, fue como ver en vida real a todos los bailarines que sigo en redes sociales, estuve rodeada de mucho talento y eso me hizo regresar a México muy motivada”.

Compartió que este logro va dedicado a todas las personas que le han brindado su apoyo incondicional. A su familia, quienes siempre la han apoyado en su pasión de las mil maneras posibles, así como a su maestra, Claudia Bandín, quien ha puesto su tiempo, amor y dedicación en su formación y quien la ha guiado por el mejor camino para cumplir sus metas en el mundo de la danza.