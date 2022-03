“Fui descubriendo a unos papás que no conocía, y eso me dio un poco de coraje, porque no conocía a los papás con los que crecí, pero es importante revivir a mi mamá, porque fue una señora muy chingona, cuando piensas que a su edad hizo todo lo que hizo, que murió sin recibir el reconocimiento que se merecía, porque mucha gente ni siquiera sabía que estaba casada con mi papá (Carlos Fuentes)”, manifestó la escritora.

“Lo que quería mi madre era “encuerarse” frente a todos, que la vieran tal cual era, y al mundo en el que creció lleno de mojigatería que no le correspondía, así como el mundo del cine en el que se desarrolló, con todo lo que no es lo que ustedes pueden creer de dorado, cayendo en un mundo muy falso”.

“Mi madre se la pasaba muy mal entre los desprecios de actores como Pedro Infante, o el Indio Rodríguez, todos unos machos tremendos, por lo que harta de ese mundo, empezó buscar nutrir su inteligencia y cultura, descubriendo el teatro, siendo ella de las primeras en traer el teatro de Broadway a México junto a Ernesto Alonso, agregando después a Manolo Fábregas como socio, con producciones que nadie ponía en México, porque eran obras muy sofisticadas para el país”.

Durante su charla, también recordó a Bertha Macías, su abuela mazatleca, mamá de Carlos Fuentes, de la que dijo no saber mucho, haciéndose cargo de tres hijas, fue secretaria, hasta que llegó a Relaciones Exteriores a trabajar, una mujer muy adelantada para su época.

“Yo crecí más con mi abuela que con mis papás, porque ellos siempre estaban de viaje. Mi abuela estaba loca, me dejaban sola con ella pensando que me ponía a rezar todo el día, y no, me enseñaba a jugar dominó, canasta, a beber, y a fumar. La abuela murió queriendo ver volar un helicóptero, y ya no lo logró, hacíamos muchas travesuras juntas”.

La escritora expresó el cariño que le tiene a Mazatlán, lugar donde vino a grabar con Televisa la novela Gabriel y Gabriela (1982) con una producción que duró dos meses, donde lo más duro que le tocó experimentar fue el calor del puerto, y a la actriz Ana Martín, proyectando lo bello de Mazatlán en aquella época.

El libro Mujer en papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo, subrayó la escritora, es una obra en la que trató fuera lo más natural posible, donde nadie le metiera mano, tijera, o que quisieran ordenar la gramática y la ortografía, queriendo que lo entendiera cualquier persona, en un lenguaje como lo hablan todos, manteniéndose así, sin importar cuantos errores este tuviera.

“Es un libro que tiene que decir todo lo que mi mamá decía, porque si ella lo quería decir, era por algo, cosa que me causó muchas broncas, porque mi mamá fue una niña abandonada, que mi mamá tuvo una época de prostituta, de estrella de cine, y a mí no me afecta en lo más mínimo”.

Agregó, que su madre tuvo una época de riqueza, que fue costurera, porque lo único que aprendió en el internado fue a coser ropa, y junto a Ernesto Alonso puso una casa de modas, donde figuras como María Félix y otros hacían sus vestuarios, siendo esta la casa de modas más importante que existió en esa época.

El libro, dijo, lo completó con sus propias experiencias, agregando todo lo que vivió con ellos, como las fiestas de hasta tres días en su casa, considerando que la pasaba bien, esperando que alguien convierta esa casa en museo, al haber vivido todo el nacimiento y muerte de la literatura mexicana.

Una muerte anunciada

Respecto al suicidio de su madre, Cecilia Fuentes compartió que era algo que ella amenazaba con hacer constantemente durante 20 años, algo que sabían era una acción que ella haría en cualquier momento.

“Ya sabíamos que lo iba a hacer, yo traté de evitarlo, porque era mi mamá, lo más que pude, pero era obvio que ya no había nada más que hacer, sólo le pedí que no lo hiciera dentro de la casa porque yo seguiría viviendo ahí, y no quería todo embarrado para después irlo a limpiar, optando por hacerlo en el coche, pegándose dos tiros porque a la primera le falló, algo que solamente a ella le pasaría algo así”.

Al público, pidió encontrar el sentido del humor en todo esto, porque Rita Macedo lo que quería era reírse con todos, de todo lo que le pasó, que va de lo ridículo a lo chistoso.

“El libro a mí me parece un caramelo de historia, no la sufran, que no les duela, es una historia muy bonita, tierna, hasta los horrores de mi papá son bonitos, y después de leer todas las cartas de mi papá, creo que él tenía la razón en muchas cosas”.

Recordó que nadie quería publicar el libro, principalmente porque eran muchas fotos, así como no querer meterse en líos con la esposa de Carlos Fuentes, entre otros detalles, omitiendo muchos documentos, fotos, y dibujos, publicando únicamente las cartas dedicadas a Cecilia, considerando una lástima el que no le hayan permitido usar material que nadie podrá ver nunca.

Al público, sorprendió al decir que de su papá tiene una uña que le arrancaron del pie porque se le enterró, la cual tiene guardada en un botecito, junto a unos huesitos de su mamá. “Ahora sí se chingaron para siempre”.

Las cenizas de su mamá, contó, al no poder ser sepultada en un lugar santo, con la ayuda de dos amigos, Cecilia se roba de la cripta las cenizas de su madre, las cuales coloca en un calcetín para llevarlas a su casa y ser guardadas en una bolsa de ziploc, para después repartirla entre todos sus fans, convirtiéndola en colguijes, enviándolos por correo.

“Mi madre tiene un mundo de altares por todos lados, que cada día de muertos me envían fotos de todos lados con ella, ella está feliz, por fin es libre, por fin es feliz”, resaltó la escritora.