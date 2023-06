tanto para jóvenes como para familias enteras, personas de la tercera edad, con alguna discapacidad, ya que el programa está pensado para todo tipo de público, en un horario de 13:00 a 20:00 horas, todo en espacio de nutrición intelectual y emocional.

“Lo que nosotros queremos es propagar, generar ese ánimo para cada vez tener una mayor afluencia de personas que nos apoyen en esta actividad, y hacer que el espacio realmente dé todo lo que pueda dar, y hoy tenemos esa iniciativa que le vamos a llevar Festival de los Jardines Pro Casino de la Cultura”, resaltó Gastélum

Un casino olvidado por las autoridades

Andrés agregó también que con el paso del tiempo el espacio en el que alguna vez encontraron ese apoyo y respuesta empezó a caer en cierta desvalorización, descuido por parte de muchas personas, por cuestiones externas a lo que es la la gestión artística cultural y educativa cívica, y más que nada por los manejos institucionales que tiene el espacio, y que ha sido un poco complicada su organización desde el momento en que el edificio es perteneciente al ayuntamiento y el gobierno del estado.

“La actividad que se genera ahí y la administración es otorgada por el Instituto Sinaloense de Cultura, entonces tiene como dos gestiones, dos gerencias que lo manejan y eso hace que sea triangulada su organización, y sabemos que todo lo que es triangular se vuelve menos efectivo, menos eficiente, más complicado, por esa razón, nosotros creemos que ese ha sido una de las razones por las cuales el espacio ha caído en esta desvalorización en este estancamiento, y eso hay que sumarla los daños físicos que ha recibido el espacio”, destacó Gastélum.

También resaltó que hay mucha gente que tiene mucho tiempo que no se para por el casino, incluyendo a las actuales gerencias que son las que las que realmente deberían de tener las manos bien puestas en el espacio y como no lo han hecho, pues el espacio ha sido vandalizado, le han robado muchas cosas, como el sistema de aire acondicionado desde la pandemia, y es hora que ni el Ayuntamiento ni el ISIC han podido resolver ese problema tienen su propio espacio, con una planta baja completamente sin aire acondicionado, y al no ver ninguna fuerza que los que los obligue, impulse o comprometa a hacer ese tipo de arreglos, aunque tienen la obligación, es por ello que se ha creado este Comité pro Casino de la Cultura.

“Este comité se creó porque hay verdaderamente un grupo de personas genuinamente interesadas en que este espacio de lo mejor que pueda dar, porque todos creemos que es un espacio con mucho potencial, mucha fuerza todavía, a pesar de que ha sido descuidado durante algunos años. Creemos que es un espacio adecuado para que la ciudadanía encuentre ahí el apoyo que necesita para sus propuestas, sus proyectos, para su desarrollo personal intelectual, cultural, artístico, de identidad y por eso es que todos tenemos la intención de revitalizarlo de aprovecharlo”, subrayó Gastélum.

Detalló también que ha sido gracias al trabajo de artista y poeta, Rubén Rivera, actual administrador del Casino de la Cultura, el que este se encuentre funcionando aún, realizando actividades, habiendo oferta cultural y educativa con el apoyo del Isic y con el apoyo de las instituciones que lo tienen, sin embargo, una sola persona no puede hacer todo el trabajo, sobre todo si es el que tienen que hacer instituciones completas, por lo que al no ver activen esos esfuerzos, el comité está decidido generar actividades en colectivo desde su propia iniciativa y otros que se han sumado, empezando desde abril, rehabilitando el espacio y creando una oferta cultural, como los martes de poesía, obras de teatro, se han impartido conferencias, entre otras, todos proyectos positivos.

Francisco Morales, otro de los miembros del comité y maestro de la Facultad de Ciencias de la Educación y director del Centro Cultural Enrique Félix Castro, compartió que formar parte de este proyecto pro casino es darle un espacio a la ciudadanía para tomar decisiones en los contextos culturales dentro de las instituciones de Cultura del Estado.

Detalló que hace un año presentaron una iniciativa de ley de cultura que se encuentra en segunda lectura en el Congreso del Estado, es decir, en la congeladora, y al mismo tiempo presentaron otra iniciativa de patrimonio cultural que no la han recibido, ya que no han dado respuesta sobre esta en el Congreso.

“En ambas planteamos que es necesario un cambio dentro de la cultura en el estado de Sinaloa y dejar de mantener a los mismos grupos burocráticos controlando la cultura en el estado, o manteniendo patronatos que de manera artificial controlan los espacios, pero además se benefician de ellos, no para la sociedad en general, sino para grupos económicos muy concretos”, recalcó Morales.

Morales añadió que entre sus propuestas plantean que el casino tenga un consejo ciudadano que lo administre, y no un patronato como se ha hecho.

Dijo saber que el gobernador tiene una propuesta de hacer un museo ahí, aspecto que ellos consideran fuera del lugar, porque es un centro cultural y siempre ha funcionado como tal, por lo que la situación, básicamente es que se le abandonó administrativamente, se le dejó como se le ha dejado otras instituciones con el fin de que particulares tomen posesión de él, a lo que no están de acuerdo.

“Durante este periodo hemos platicado con el director del Isic Juan Avilés, hemos mandado mensajes al señor Gobernador, cartas solicitando reunirnos con él, pero no nos ha dado audiencia por espacio de un año, han habido declaraciones unilaterales de que van a ser un museo, una librería o biblioteca por parte del del Ayuntamiento en este conflicto de quién administra el espacio, y esto lo hacen los ciudadanos, eso es lo que lo que ha existido ahí siempre desde que el Casino se abrió cuando estaba Rina Cuéllar ahí como directora”.

Morales considero que hay que deben fortalecerse las propuestas culturales desde la ciudadanía, el propio Isic plantea que no tiene recursos, sin embargo, el comité ha demostrado que los ciudadanos tienen suficiente capacidad de organización para administrar los espacios sin asumir la idea de explotarlos para beneficio particular o privado como se hacen los políticos empresariales.

“Nosotros hemos propuesto al doctor Juan Avilés que armemos el Consejo Ciudadano del casino, por eso organizamos este grupo para hacer propuestas, así como ahora vamos a hacer este festival, en agosto volvemos con otras actividades, por eso nos preocupa de sobremanera que nos quieran dejar en un limbo administrativo tanto Gobierno del estado como del Ayuntamiento”.

Morales dejó claro que el Casino de la Cultura es un espacio disponible para todas las propuestas y proyectos artísticos y culturales de la ciudadanía, con el deseo de darle esa expresión y visibilización, razón de más para rescatarlo.

“Nosotros tenemos la iniciativa, la propuesta y el valor de generar, hay actividades para la ciudadanía, para nuestros propios públicos para los públicos de aquí en Culiacán y queremos evidenciar que es necesario que se revitalice todo el casino, porque el público que tenemos aquí en Culiacán interesado en la cultura, en el arte es mucho y eso es lo que queremos demostrar”, resaltó Morales.