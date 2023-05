Me decepcionaste. Así en seco me lo dijo. ¿Sabía lo que estaba diciendo? No lo sé, pero los oídos me dolían. Le pregunté cuál era su desengaño. No supo qué decir, aunque sabía de lo que le hablaba. La decepción de mi padre se debía en concreto a la reciente anulación de mi compromiso matrimonial. Como si a mí semejante cosa me preocupara.

Hacía tiempo que mi cabeza estaba en otro lugar. Así que te decepcionas de mí. Creo que has equivocado la palabra, querrás decir que te doy orgullo. Que pese al tremendo esfuerzo que han hecho para llevar una vida juntos, te disgusta que tampoco me haya tragado el cuento de la felicidad matrimonial. ¿No pregunta el sacerdote a los contrayentes si aceptan el compromiso, antes de declararlos marido y mujer?

Cuántos desearon dar una respuesta honesta y sin embargo siguen torturándose: hasta que la muerte los separe. No, no será mi caso y tampoco debería ser el tuyo. Un acto de amor, para la otra persona, es dejarle el camino libre para que alguien que ame de verdad se haga presente, hasta que alguien más llegue y los separe otra vez. No pasa nada, así es esto. ¿Por qué deberían llegar a viejas las personas al lado de alguien a quien detestan? A simple vista se ve que se destrozan. ¿Que no te venga con tonterías?, ¿que tú sabes que hay alguien más en mi vida?

Creo que no me estás entendiendo. Claro que hay alguien más. ¿No te parece suficiente?, se llama honestidad. La única decepcionada sería yo misma si mi vanidad me hiciera pensar que le destrozaré la vida a quien dejo. Contrario a lo que piensas, prefiero no aventarle la carga de que siga conmigo y que soporte toda mi indiferencia. ¿Para qué? Para que al final de los años le haga sentir que él fue el culpable de mi desdicha. No. Nadie será culpable de lo que resuelva con mi vida. Yo decido, yo me equivoco, lo asumo. En todo caso, prefiero hacerme daño yo y no hacérselo a alguien más, como suelen hacer muchos. No, no me estoy justificando.