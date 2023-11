Caminamos juntas, una al lado de la otra hablando de él, cargando las flores, cuidando los pabilos tan fáciles de estropearse, el termo de café, la taza blanca, esa que usaba en la mañana, si fuera de tarde le habríamos llevado su traguito de coñac que tanto le gustaba y se servía ceremonioso, apenas un tercio de copa, la copa mediana, la bomboncita, decía él, la justa para el coñac, ese que disfrutaba sentado de pierna cruzada en el equipal de cuero... lo agitabas y veías su color, lo olías y decías que era del bueno, lo aprendiste en ese bar del hotel donde trabajaste y te vestías formal, con chaleco, seguro hablabas con todos, pero te marcó el poeta, el que llegaba con sus hojas arrugadas y te leía sus intentos, pero un día llegó y te contó que pensaba escribir sobre una muñeca vestida de azul, con los ojos rojos y la mirada perdida, que la había visto y no podía quitarle la mirada de encina, que ella caminaba poseída, adentrada en su mundo, por los pasillos de la vecindad cantando, a veces tambaleándose, otras se detenía donde estaban la macetas de los geranios y los malvones, que se quedaba en silencio y los tocaba con delicadeza y les hablaba bajito y luego se iba dando vueltas y retomando el canto, te contó sobre esa muñeca vestida de azul, con los ojos rojos y la mirada perdida y tú llegaste y nos contaste que pudiste verla, tan hermosa y frágil, imaginaste que los mirones se asomaban por las ventanas desvalijadas y la veían con desprecio, pero tú dijiste que ellos la enajenaron que le dieron a tomar cosas que la perdieron hasta salirle fuego por sus ojos de muñeca, que la pervirtieron y luego la señalaron, dijiste que esa noche el poeta de la barra estaba lleno de dolor, pedía los tragos dobles y se los empinaba con sus lágrimas contenidas, salió trastabillando cantando a su muñeca de ojos rojos, pero esa noche, sus palabras te calaron y también te tomaste un trago y brindaste al viento por ella, por la muñeca del poeta que tanto te había conmovido, desde esa noche, nos dijiste, te quedó el gusto por el coñac, que era la bebida que le gustaba al poeta, nosotras te hubiéramos llevado un traguito si hubiera sido de tarde, pero era muy temprano ese día que caminábamos juntas y te llevábamos café en tu taza blanca, también las flores y las veladoras que siempre decías no debían faltar, eso era lo que tú llevabas a los tuyos, a los que quisiste y se fueron antes, veladoras y alguna flor, no sé si te quedabas un rato y les cantabas o les contabas esa historia del poeta con su muñeca vestida de azul, o sólo llegabas, encendías la veladora y te ibas rápido, aunque no te imagino con prisas, menos en esos asuntos... de eso hablábamos ella y yo esa mañana de noviembre cuando caminábamos por el camino del puente, ese que anduviste tantas veces y hablábamos que un día ya no lo anduviste más, que te fuiste la noche que cantó la urraca en el arrayan que fue tuyo, que tú plantaste y que el más chiquito de los nuestros, ese que tanto te quiso y quisiste también, fue quien más se dio gusto con las frutitas esas, tan ácidas y tan dulces, a él le gustaban y las comió cada temporal hasta que tú te fuiste y él ya no quiso más y pareció un pacto de tres pues el árbol también se secó y la urraca no llegó más, la perdimos entre los cerros, seguro, pero esa noche de la urraca tú nos pediste sandía, de eso hablábamos mi hermana y yo, de esa forma tan tuya de generosidad que no sacó nadie de nosotros, de lo desamparadas que quedamos pese a tu forma infinita de alegría, hablábamos y caminábamos por el camino del puente, ese que lleva al camposanto.

