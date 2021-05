‘Caneros’: Un análisis de la transformación del ser humano a través del arte

Una obra profunda, divertida y llena de calidad humana es Caneros, una puesta escena la cual podrán apreciar los asistentes este sábado 22 de mayo en el Teatro Ángela Peralta.

La obra habla de un grupo de personas que, encontrándose en situación de cárcel, han encontrado en el teatro un escape de su realidad.

Caneros, escrita por José Ramón Gómez Polo, será interpretada por Grupo Iguana Roja y participarán los actores Luis Rábago y José Carlos Rodríguez, quienes pertenecen a la Compañía Nacional de Teatro.

Este proyecto, Gómez Polo lo presentó ante la Compañía Nacional de Teatro que dirige el maestro Enrique Singer, y que fue aprobado para trabajar en el programa denominado En Compañía de la Compañía.

Ambos actores, en su visita a Noroeste, exhortaron a los mazatlecos a asistir al teatro, en donde apreciarán una obra llena de situaciones reales.

“Vinimos a participar en una obra de teatro escrita por el maestro José Ramón Gómez Polo, nos invitó a participar en esta obra que es en relación de una vida de unos reclusos; nos mandaron el libreto, nos gustaron mucho nuestros personajes, en lo particular y a mi compañero José Carlos, también porque son muy reales”, explica Luis Rábago, actor de teatro, televisión y cine, y quien participó en la serie de Netflix Monarca.

El actor José Carlos Rodríguez, quien ha participado en producciones importantes como Club de Cuervos y Colosio, informó la importancia de descentralizar el arte.

“Ha sido muy reproductiva la relación que se ha establecido, estamos sorprendidos del nivel y de la profundidad de la obra escrita, del compromiso de Ramón por el teatro en Mazatlán y en toda la República, y que cumpliría con uno de los anhelos de cualquier persona que nos dedicamos al arte, que es descentralizar las historias locales y que se vuelvan universales, el generar cultura, difundirla y descentralizarla”, comentó Rodríguez.

Ambos actores ya habían visitado el puerto con diferentes obras, que no eran de la Compañía.

“Esta participación es especial, porque el programa hace colaboraciones con grupos independientes en Estados diferentes, y manda actores a diferentes partes, pero ¿qué es? La Compañía aporta a su gente y hace esta especie de función, de tejido realmente nacional, entonces el tejido está dando porque como matriz la Compañía aporta a técnicos, actores o asesorías de algún tipo, pero la compañía de consolida como la alma máter de los grupos independientes que andan por ahí trabajando solos”, explicó Rábago.

Sobre Caneros, la cual es resultado de una investigación, en la que a partir de un taller de teatro dentro del penal (Cereso) se analiza la transformación del ser humano a través del arte, informaron que los asistentes no se arrepentirán de ir a verla.

“Esta obra va hacer algo especial, va a quedar muy bien, primero porque se trata de la vida de unos reclusorios, conocimos a los presos que trabajan con los personajes, los vimos actuando, porque nos pidieron que los fuéramos a ver, es algo que nos ha gustado mucho, en sí todo el proceso, y seguramente se va a repetir por muchas razones, entre ellas lo social, el valor de la colaboración y no sólo cultural, y es importante que la cultura tenga una amplia difusión”, comentó Rábago.

La obra será de relatos muy humanos y reales

“La obra me gustó mucho, porque habla de cinco personajes que tienen historias terribles, muy distintas entre sí, y que nos hacen coincidir en el espacio carcelario, unos culpables, otros no, pero la profundidad y el arte me gustó mucho; lo que me atrae a mí es interpretar rostros humanos, reales, y en lo particular es un personaje que no sabría vivir afuera porque tiene cadena perpetua, eso me sedujo mucho, la obra en sí está llena de eso. Los personajes son muy entrañables, muy verdaderos, muy de carne y hueso, y lo paradójico es que es divertida, no es una obra densa. La invitación está abierta, seguro les gustará a los que asistan”, comentó Rodríguez.

La cita es este sábado 22 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Ángela Peralta, los boletos ya se encuentran a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, con un costo de 200 pesos, entrada general.