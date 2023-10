En Casa Hass durante la presentación del concierto “Como México no hay dos”, los asistentes se dieron el privilegio de cantar, de reír, de gritar, de disfrutar de sus artistas locales, de escuchar letras de canciones que son del total dominio popular y de desahogar, así como recordar aquellos momentos a los que las canciones mexicanas con dolor o con alegría, nos trasladan.

“Como México no hay dos” hizo que Casa Haas se llenara en su totalidad; algunos solistas salieron al escenario nerviosos, los temas a interpretar no son fáciles para ningún cantante, sin embargo, el Mariachi Occidental les brindó ánimo, respaldo y seguridad, tres elementos característicos para crecer y lograr ser.

Esa solidaridad, esa hermandad y ese profesionalismo fue captado y trasmitido de modo inmediato al público, comenzaron los clásicos gritos alegres de un mexicano y mexicana cuando escucha frases de canciones tales como, “Acá entre nos, no te he dejado de pensar” o “Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto” y así seguir elevando el ánimo para corear cantando, “No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir”.

Los solistas construyeron un coro con todos los asistentes, al final de cada interpretación el público pedía... ¡otra! ¡otra!. El elegante mariachi cerraba cada canción con energía, los y las solistas dejaban el escenario sacando el pecho, felices y entrando al pasillo hacia los camerinos animando al siguiente en turno. Las pantallas de los teléfonos celulares del público seguían registrando lo que sucedía.

El tiempo transcurrió rápido y todos lucieron orgullosos de lo realizado. En fin, una noche en la que quedó demostrado que en Mazatlán hay calidad, entusiasmo y una oferta cultural de extraordinario nivel, y un público que se distingue por su alegría, por su apoyo y cada vez más interesado en registrar experiencias culturales.

Participaron en “Como México no hay dos”, los solistas del Coro Ángela Peralta, Nury Espinoza, Eduardo Curiel, Dania Espinoza, Juan Manuel Vázquez, Yolanda Lizárraga, Angelina Delgadillo, Óscar Cervantes, Juan Manuel Piña, Lupita Orduño, Óscar Urquidi, Ángela Rodríguez, Facundo Romo y Mariana Pamplona, bajo la dirección de María Murillo y con la compañía musical del Mariachi Occidental.