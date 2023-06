Sigo con el tema porque el tema sigue muy vivo y faltaba ver cómo evitarlo. Hay que tener en cuenta que están en todas partes y desde luego en la edad en que no se está seguro de nada, que necesita pertenecer, sentirse aceptado, y no es en otro lado donde debe comenzar su sentimiento de valía, aceptación, seguridad, sino solo en casa mientras no sea ahí también donde le mueven el piso.

Si en su casa se burlan de él (yo sí estudié español, no le entro al lenguaje inclusivo) si le ponen apodos, si todos los días solo se fijan en lo que hace mal, si no encuentra muestras de cariño, ni nadie le enseña a reconocer sus sentimientos y manejarlos, si los padres se pelean y gritan y descargan sus frustraciones en sus hijos, si están ausentes aunque físicamente estén ahí pero sin notarlo, son la clase de cosas que mueven el tapete y la inseguridad aparece, y esta trae miedo.

Según estudios que dicen que detrás de cada suicidio puede haber hasta 50 intentos, que el 42% ya lo habían intentado, y claro el 70% con depresión, este estudio indicó qué síntomas como desánimo, tristeza, sentimientos de culpa, confusión, falta de concentración y de memoria, trastornos de sueño, desorientación o uso de alcohol y drogas pueden advertir sobre una crisis emocional, que de hecho sí persiste por más de seis meses, se considera una depresión que puede conducir a un intento suicida, incluso a consumarlo.

Tomando en cuenta que hoy existen más situaciones de peligro para los niños y jóvenes, sería lógico que quienes tienen la tarea porque así lo decidieron de cuidar de ellos, estén en la baba o de plano sean la causa y quienes los dañan, ya sabemos que la violencia en las familias creció mucho por la pandemia, pero no bajó al terminar, sigue creciendo, no solo por los padres, también por los parientes, y los chiquitos pueden estar viviendo amenazados, y aunque no lo estuvieran no lo dirán porque no les creerían, si la violencia a la mujer no les dan crédito cuando denuncian menos a un niño que ni sus padres le creen.

Desde siempre han existido los malandrines que disfrutan haciendo la vida miserable de los débiles, que a lo mejor no son débiles simplemente no les gusta pelear. Pregunta ¿estás educando a tu hijo para que ningún compañero tenga miedo de ir a la escuela por su culpa? O te gusta que sea un gallito marrullero, porque una cosa es enseñarles a defenderse muy bien, a estar buscando broncas y pleitos gratuitos para divertirse.

Si los hijos tienen acceso sin límites a internet, ¿qué se puede esperar? es una fuente más que buena para meter ideas, y claro que resultan más hábiles que muchos de los adultos para saltarse las trancas y meterse por curiosidad donde está prohibido que es lo que más atrae, de modo que prohibir no sirve, es mejor explicar, enseñar y obligar a tiempos limitados, que igual tendrían que tenerlos los padres porque mucha de su desatención a sus hijos es por su atención ilimitada a sus propios aparatos.

A ninguna persona, niño, adolescente o adulto cuya autoestima está donde debe, se sabe valioso, por el simple hecho de ser persona ( y mucho más si tiene una religión que se lo corrobora, que Dios le ama como es con todo y los defectos que tenga, igual que sus padres, que esto ya casi nadie se los dice siendo tan importante) que en su familia se da más importancia a lo que hace bien que a lo que hace mal, y por lo tanto se esfuerza más para que se lo reconozca, que en casa es abrazado, besuqueado, apapachado, y nadie le regaña si llora, al contrario le ayudan con el sentimiento que provoca las lágrimas, desde luego no es fácil que caiga en depresiones ni ideas suicidas.

Lo importante es que sepan dónde hay peligro, reconozcan los avisos, sepa qué cosas, por ningún motivo, pueden aceptar de nadie por ejemplo secretos, que nadie les toque o bese de ninguna manera su cuerpo, y que tienen que decirlo a otros si sucede (papés en principio) que no vayan con nadie aunque les digan que sus padres los mandan, que los malandros son malandros hasta donde los buenos les dejan y les hacen el juego, plantar cara la primera vez evitará muchas más, hay que saber pintar la raya con inteligencia si violencia.

Necesitan aprender a reconocer sus emociones y sacarlas, manejarlas dominarlas, porque de otra manera nos manejamos solo por emociones y no por cerebro, ninguna es en sí mala, el miedo nos cuida pero también nos paraliza, el enojo se vale cuando la situación lo requiere, pero no por cualquier cosa, la alegría es que hay que llevarla siempre con uno, pero hay situaciones en que es inapropiada mostrarla y así todas hay que reconocerlas, hablarlas y saber cómo y cuándo.

Prevención: buena comunicación con los hijos, enseñarles a entender el fracaso como oportunidad, ojo a conductas auto agresivas no minimizarlas, ojo si regala sus pertenencias o se distancia de amigos o familiares, ojo con lo que escribe o dibuja.