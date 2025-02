El joven Jesús Alejandro Aldana Peñuelas, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, publicó su primer libro “Cuando mis ojos no veían”, un poemario que recopila diferentes etapas de su vida.

Durante su presentación del libro, el escritor egresado de la Facultad de Medicina explicó que esta obra que se divide en cuatro partes aborda diferentes aspectos personales de la vida, desde el desamor, la melancolía, familia complicada, amistad, salud y muchos otros, plasmando sus letras en esta obra como una forma de sobrellevar emociones y situaciones que se han presentado en su vida.

“Llevo escribiendo desde los 19 años, y hoy tengo 25, pero siento que conforme he avanzado en mi vida y la carrera, he podido utilizar la escritura para lidiar con cada momento y situación que se me ha presentado y he podido utilizar las palabras para contar mi historia, sin tener que hacerlo de forma literal”, expresó.