El programa se integró con canciones de las películas Nausicaä del Valle del Viento, El castillo ambulante, Mi vecino Totoro, Kiki, entregas a domicilio, Porco Rosso, Princesa Mononoke y El viaje de Chihiro.

Interpretaron canciones como The Merry go round life, A town wiht an ocean view, Osono’s request (de Kiki, entregas a domicilio), The wind of ages, entre otras, con las que lograron entusiasmar al público y enviar un mensaje de esperanza a la gente de nuestro estado en estos días convulsos.

Studio Ghibli es un estudio japonés de animación, considerado como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad, conocido por sus largometrajes animados y también por sus cortometrajes.

Fue fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, que alcanzó gran éxito en la película de anime de Nausicaä del Valle del Viento (1984). Studio Ghibli también ha colaborado con estudios de videojuegos en el desarrollo visual de varios videojuegos.

Seis de sus películas se encuentran entre las 10 películas de anime más taquilleras realizadas en Japón, siendo El Viaje de Chihiro (2001), ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película de Animación en 2003. Muchos de sus trabajos han ganado el premio Anime Grand Prix, y cinco han ganado el Premio de la Academia Japonesa de Animación del Año.

Su más reciente película es El niño y la garza, que este año, 2024, dio a Ghibli su segundo Premio Óscar en la categoría de Mejor Película de Animación.

Boletos

El concierto, que contó con la dirección del maestro Eduardo García Barrios, director titular de la OSSLA, forma parte del ciclo Eventos Especiales de la Temporada y los boletos para la segunda función, este domingo, ya están a la venta y se pueden adquirir a través del portal kynetick.com, y en las taquillas del Estadio Dorados y en el Teatro MIA. Los recursos se destinarán totalmente a solventar las necesidades de la Orquesta.