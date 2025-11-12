Comparten autores narrativas que conmueven y desafían

Tres propuestas muy distintas entre sí, pero unidas por la fuerza de la palabra, compartieron escritores en el Foro Patio del Ayuntamiento durante una jornada literaria la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025. Los autores invitados compartieron con el público historias marcadas por la introspección, la resiliencia y la exploración de nuevas formas narrativas.

La mazatleca Karina Castillo presentó ‘Alma fría’, acompañada por Yesenia Cortez.

La escritora mazatleca Karina Castillo abrió la tarde con “Alma fría”, obra que la consolidó como una de las voces femeninas más destacadas dentro de la novela negra en México. Acompañada por Yesenia Cortez, reflexionó sobre el proceso de escritura de una historia que retrata la violencia desde una perspectiva humana y sensible. Castillo explicó que la ausencia de guiones y el uso de un narrador omnisciente le permitieron mantener a los personajes en constante movimiento. “Alma fría es un universo emocional que me exigió sentir cada escena, incluso desde la ansiedad”, compartió, recordando su nominación al Premio Filiberto 2025 como una de las tres novelas más exitosas del año. Posteriormente, el escritor culiacanense Carlos Roberto Gastélum Bustamante presentó “Con una mirada de amor”, acompañado por Rubén Rivera y Adriana Ochoa del Toro. Su presentación fue una de las más emotivas de la jornada: con voz serena, agradeció la oportunidad de compartir su tercer libro y dedicó palabras de cariño a su madre, quien lo acompañó entre el público.

Carlos Roberto Gastélum estuvo acompañado de Adriana Ochoa del Toro y Rubén Rivera.

Portada del libro de Carlos Gastélum.

En esta obra, el autor aborda el amor desde distintas formas: familiar, espiritual y personal. Rivera destacó la autenticidad de su mensaje y su capacidad de transformar la discapacidad en fortaleza, mientras que Ochoa resaltó su calidad humana y el valor de su testimonio. “Si yo con parálisis cerebral brillo, ¿por qué tú no?”, dijo Gastélum al cerrar su intervención, dejando una reflexión que conmovió a los asistentes.

Alejandro Espinosa Fuentes presentó ‘Mundo anclado’, acompañado de Elier Lizárraga.