Por su parte, Marcos Abner Valera tocó algunos temas de El Lago de los Cisnes, de Piotr Ilych Tchaikovsky, y Aarón Gutiérrez interpretó el 6º Musical Studies Concone, de Marchesi, y Omar Ernesto Rodríguez tocó en la tuba Three Pieces Bel Canto Studies for tuba, mientras que Santiago Sánchez interpretó el Preludio de la Suite No. 2 para chelo, de Johann Sebastian Bach.

El programa siguió con el Aria from Cantata N° 48, de Bach, a cargo de Sebastián Sánchez, con Gema Guerrero al piano, y Morceu Symphonique opus 88, de Alexandre Guilmant, a cargo de Luis Antonio Padilla Ruiz, con la maestra Lilia Valdespino al piano.

Uriel Guadalupe Espinoza interpretó el Andante y Allegro, de J. E. Barat, con la maestra Lilia Valdespino al piano y, a continuación, el Ensamble de Metales interpretó Dos Corales, de J. S. Bach; Three Dances, de Tilman Susato, y En el salón del Rey de la Montaña, de Edvard Grieg.

El ensamble de metales estuvo integrado por Luis Antonio Padilla, Uriel Espinoza en los trombones, Santiago Sánchez en el barítono, Omar Ernesto Rodríguez y Aarón Gutiérrez en las tubas, y Sebastián Sánchez y Ximena Mayre Burgos en las trompetas.

Un cuarteto de trombones, integrado por el maestro Agustín Jiménez, los alumnos Uriel Guadalupe Espinoza, Luis Antonio Padilla y como invitado, Álvaro Ruiz, interpretó las piezas Achieved is the glorius work, de Joseph Haydn; el movimiento Andante Cantabile opus11, de Tchaikovsky, y La Cumparsita, de Gerardo Matos.