$!Con ‘Destierro y Memoria’ presentan un problema social como el que viven los desplazados en Sinaloa

“Yo, además de ser periodista, soy investigadora, entonces tengo varios años estudiando el tema del desplazamiento forzado, en coberturas periodísticas he tratado de dar un seguimiento muy puntual en este fenómeno, y también lo que yo hago como académica, de hecho, parte de mi rutina de trabajo siempre ha sido el tomar registro visual, si hago entrevistas, si hago trabajo de campo, si subo a la sierra, siempre estoy tomando fotografía”, comentó Cañedo Cázarez.

“Muchas de ellas las he ido recabando y las tengo como mi archivo personal, como evidencia de mi trabajo y no esperaba exponerlo, la verdad; sin embargo, con el paso del tiempo y con la amistad que tengo con Rafael, que hemos hecho trabajo juntos, nos dimos cuenta que teníamos un material interesante que podíamos presentarlo como una retrospectiva, no simplemente como la nota del día que va saliendo, sino como tener una mirada más global de lo que ha sucedido con el fenómeno, en este caso aquí tenemos del 2017 que empezó un brote de violencia en la sierra de Concordia y se dio este conflicto y empezamos a ver cómo las personas se desplazaban, y bueno, después de ver cómo las personas lucharon para adaptarse, muchos se vinieron a vivir aquí, a invasiones, y si tenían algún familiar se quedaron a vivir como arrimados con su familia”.