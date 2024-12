Con seis bandas locales, abren los megaconciertos del 25 Festival de Rock

Con un primer megaconcierto en el que participaron siete bandas locales, las cuales descargaron todo su potencial rockero en la Plazuela Obregón, inició la parte fuerte y más esperada del 25 Festival de Rock Sinaloa 2024, donde estuvieron Echo Band, Reiketsu, Gargutti, Contra la Bestia, Antes de Desvanecer, Last Breath y lo más esperado de la jornada, Taller para Niños.

En el caso de Taller para Niños (TPN), banda culichi de punk y rock melódico con 24 años en escena, la integran Will Soto (voz y guitarra); Salvador Vázquez (guitarra y voz), Fidel Picos (bajo) y César Carrillo (batería), y su propuesta fue disfrutada ampliamente por los asistentes gracias a una sólida trayectoria que la ha llevado a ser invitada a una gran cantidad de conciertos y festivales en todo el país, y entusiasmó a sus fans con canciones como Fin y atrás, Negro, Protesta, Quién jugará Nintendo, Esa noche, Amor maldito y el tema Mario Bros 3, que todos los asistentes corearon durante su presentación.

Last Breath, a su vez, cultiva desde 2018 el technical death metal y es originaria de Sinaloa e integrada por Iván García (voz y guitarra), Martin Laija (voz y bajo), Adrián Urías (guitarra) y Aldo Hernández (batería) y consolidada gracias al kilometraje de sus integrantes, debutó ese mismo año en la gira nacional Death Metal Machine tour, y en esta ocasión provocó entusiasmo con temas de Falling fear, Obsessive perfection y Final Path y Echoes orf human decay.

Previamente estuvieron cuatro de las ocho bandas sinaloenses seleccionadas por convocatoria: Antes de Desvanecer (Culiacán, 2014), banda de punk rock melódico integrada por Ramón Duarte (guitarra y voz), Martín García (guitarra), Jesús Gutiérrez (batería) y Ricardo Pérez (bajo), con temas como Mira Atrás, Mi vida a dos colores, Jaimico, entre otros.

Contra la Bestia (Culiacán 2023) integrada por Héctor Cash (guitarra y voz), Eliuver González (batería) y David Barraza (bajo y coros), que sorprendió con una fusión de influencias que van desde el Horror Punk / Psychobilly, hardcore, thrash metal, y cantaron Comienza la cacería, Cuando mueras lo sabrás, The flame at the midnigth, Contra la bestia, Yo soy, aquí estoy, entre otras de su repertorio.

Luego entró Gargutti (Culiacán, 2020), que es un proyecto solista de indie pop, indie rock y dream pop, con Oscar García como soporte en la voz, guitarra, teclado, apoyado por Marco García (batería) y Jesús Ramos (guitarra y secuencias), quienes interpretaron temas como Intro, su primer single, que fue agregado por curadores de HBO a playlist y su plataforma de streaming, a su vez siendo ésta participe en contenido de redes sociales como Nat Geo por su ambientación y etereidad.

Otros temas fueron No quise hacerte daño, Corriendo, No me percaté, Nuevos tiempos. Y Reiketsu, también de Culiacán (2022), banda de hardocre-breakdown, e integrada por Jesús Gutiérrez (batería), Romario Urías (voz), Ricardo Pérez (bajo) y Jonathan Urías (guitarra), que interpretó temas como Caminando, Bozal, entre otras, y sus integrantes, en un gesto de empatía, obsequiaron flores blancas al público como muestra de fe y esperanza.

Calentó el ambiente al inicio del programa el grupo Echo Band, de pop-rock, indie pop e indie rock, integrada en Culiacán en 2021, por Carlos Lozada (guitarra y voz), Carlos Sandoval (guitarra y voz), Carlos Valenzuela (bajo) Esteban Espinoza (batería) y Juan Guevara (teclado), y que en su participación interpretó temas como Otro lugar, Despegar, Anclado a ti.