Concluye con ‘La Diosa Blanca’ el Encuentro de Escritoras Sinaloenses

“Algunas opiniones sobre Robert Graves, la manera en la que abordó a la musa y la Diosa Blanca, y esto que tiene que ver, porque en la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios y a la Diosa, nos acercamos a la musa, eso es muy importante, Robert Graves quedó en la etapa mítica, hizo una especie de inflación mitológica excesiva como buen poeta, de hecho si algo tengo de poeta podría estar cometiendo los mismos errores ahorita en la propuestas en Soñadoras que les traigo, de visualización que tuvo”, dijo.

“De una excesiva emotividad, por eso les pido y desconfíen de lo que les vengo a decir y exploren el tema ustedes mismos, ya que serán las nuevas generaciones quienes vean las cosas que seguramente nosotras no vemos, sin embargo, puedo cuestionar el hecho de que no se haya podido salir del género, o sea, Robert Graves dice las mujeres va a salvar a la civilización, entonces cuando yo veo a mi abuela peñiscándome para que me confirmará digo esta mujer no puede salvar a la civilización, es catolicísima, por ejemplo, no tengo nada en contra de los católicos, pero lo que refiero es que ella me está obligando a tener su religión, es mujer; la Diosa Blanca si es determinante, si hay que leerla, pero leerla con todo lo que se ha hecho alrededor”, exhortó.