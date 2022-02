$!Confeccionarán Sodelva Ríos, Esteban Ortiz, Édgar Ponce y el ‘Momo’ los atuendos reales

A la vez, se mostró contenta de que la prestigiada diseñadora elaborada su atuendo real para el gran día de su coronación.

”Estoy súper emocionada, me encantó el color, los bordados, todo es increíble, está quedando increíble, y eso es solo el principio, todavía no está terminado, no me puedo imaginar el resultado final, bueno ya tenia el honor de conocer a Sodelva, estuve en su homenaje en el 2018, y porté un vestido de ella, y estoy muy contenta de que ella sea la persona que lo vaya a deseñar”, expresó Carolina.

Por su parte, Ivanna también tuvo un acercamiento con el diseñador, Esteban Ortiz, en el que le expresó su emoción de que él sea su diseñador.