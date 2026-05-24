Conmemoran el natalicio del revolucionario Rafael Buelna

Un recorrido biográfico sobre “Rafael Buelna, el hombre, el general comprometido” realizaron los doctores en Historia, Francisco Padilla Beltrán y Saúl Armando Alarcón Amézquita, en el Museo de Historia Regional de Sinaloa, en el 136 aniversario del natalicio del revolucionario nacido en Mocorito.

Padilla comentó que el periodista Martín Luis Guzmán, en sus andanzas por Sinaloa conoció a Buelna y lo describió como un adolescente tímido, un joven reflexivo, que más que entusiasmo por la Revolución, reflejaba tristeza.

El Cronista oficial de Culiacán, señaló las cualidades humanas de El Granito de Oro: poeta, intrépido, ingenioso, valiente, con entereza, de gran carácter y sentido del humor. También lo calificó como rebelde y crítico. En Culiacán entró al Colegio Civil Rosales para estudiar inicialmente Ingeniería, después prefirió Abogacía, pero terminó desarrollando una carrera militar.

El historiador Saúl Alarcón habló del general comprometido con la justicia y la Revolución. Fiel a sus ideales tuvo sus diferencias con Venustiano Carranza, se enemistó con Álvaro Obregón y Francisco Villa, perdonó la vida a Lázaro Cárdenas. Fue emboscado a los 33 años en Morelia, donde falleció el 23 de enero de 1924.

La conferencia forma parte de las actividades que lleva a cabo el Museo de Historia Regional de Sinaloa, con la colaboración con La Crónica de Culiacán, la Corresponsalía Culiacán del Seminario Mexicano de Cultura.