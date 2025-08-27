Convocan a artistas a integrar la exposición internacional Imaginarios estéticos

CULIACÁN._ A todos los artistas visuales con trayectoria se les invita a participar con obra en la Exposición Internacional Imaginarios Estéticos, que se llevará a cabo dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025 para ser expuesta de octubre de 2025 hasta enero de 2026.

El anuncio se hizo en conferencia presidida por Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Isic; Rodolfo Arriaga, director de Programación; Margarita Félix, jefa del Departamento de Artes Visuales, y el museógrafo Rubén Martínez.

Avilés Ochoa comentó que es una exposición que tiene alcance internacional, como otras que han organizado conjuntamente con instituciones de otros países, lo que da fortaleza a estos proyectos y ofrece a nuestros creadores una oportunidad de confrontar su obra con la que se hace en otros países.

Rodolfo Arriaga, a su vez, dijo que “junto con esta, se tiene abierta la convocatoria MiniPrint, de grabados, lo que abre una serie de actividades permanentes en nuestras galerías, tanto de Culiacán como otras ciudades del estado como la de Mazatlán, y junto con ello vienen otras exposiciones para promover las artes visuales en general, y la invitación es abierta a creadores de Sinaloa para que saquen sus obras”.