Convocan a artistas a integrar la exposición internacional Imaginarios estéticos

CULIACÁN._ A todos los artistas visuales con trayectoria se les invita a participar con obra en la Exposición Internacional Imaginarios Estéticos, que se llevará a cabo dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025 para ser expuesta de octubre de 2025 hasta enero de 2026.
El anuncio se hizo en conferencia presidida por Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Isic; Rodolfo Arriaga, director de Programación; Margarita Félix, jefa del Departamento de Artes Visuales, y el museógrafo Rubén Martínez.
Avilés Ochoa comentó que es una exposición que tiene alcance internacional, como otras que han organizado conjuntamente con instituciones de otros países, lo que da fortaleza a estos proyectos y ofrece a nuestros creadores una oportunidad de confrontar su obra con la que se hace en otros países.
Rodolfo Arriaga, a su vez, dijo que “junto con esta, se tiene abierta la convocatoria MiniPrint, de grabados, lo que abre una serie de actividades permanentes en nuestras galerías, tanto de Culiacán como otras ciudades del estado como la de Mazatlán, y junto con ello vienen otras exposiciones para promover las artes visuales en general, y la invitación es abierta a creadores de Sinaloa para que saquen sus obras”.
Margarita Torres dio a conocer las bases de la convocatoria, para una exposición que tendrá como sede a la Galería de Arte Antonio López Sáenz del Isic en Culiacán y está dirigida a todos los artistas con trayectoria que deseen participar sin importar su origen, género, orientación sexual o capacidad, a fin de construir una cultura incluyente y progresista, más participativa y creativa, promoviendo una sociedad más respetuosa.
La participación es gratuita y voluntaria y está dirigida a artistas mayores de edad con trayectoria, de cualquier nacionalidad, que hayan demostrado un desarrollo profesional a lo largo de su carrera en el arte, con obras significativas y reconocidas con premios y distinciones.
”Para esta exposición se espera la participación de una importante cantidad de artistas, quienes podrán participar con dos obras, creadas a partir del 2020, dicha exposición estará vigente del 4 de octubre al 26 de enero”, dijo.
Disciplinas a participar
Las disciplinas en que pueden participar son pintura, escultura y dibujo, así como las contemporáneas como el arte digital, videoarte, instalaciones y performance, y el tema de la producción artística es “Imaginarios Estéticos”.
No se admitirán obras con contenidos y/o relacionadas directa o indirectamente con temas violentos, sexistas, obscenos, xenófobos, drogas, armas, terrorismo, trata de seres humanos y política o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas.
Sólo podrán participar obras realizadas después del 1 de enero de 2020, las cuales deberán tener una medida mínima de 20x20 cm y máxima de 240x240 cm.
Cada autor podrá participar con una obra y un máximo de dos, preferentemente inéditas, que no hayan sido publicadas en ningún medio, quedando excluidas fotocopias y monotipos.
La convocatoria con los requisitos, mecánica de participación y demás bases puede consultarse en el portal web y redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura, y estará vigente hasta el 19 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas.
La obra original deberá entregarse en el Departamento de Artes Visuales de la Galería Antonio López Sáenz del ISIC, en el área de museografía, con Rubén Martínez.
La selección de la obra estará a cargo de un comité integrado por artistas de reconocida trayectoria y solvencia ética, y los resultados se darán a conocer el viernes 3 de octubre a través de las redes sociales del Isic.