Convocan al Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025

A instituciones, editoriales, clubes de lectura, escritores, críticos literarios, agrupaciones y asociaciones civiles enfocadas al rubro literario se les convoca a proponer candidaturas al Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025, dotado de 100 mil pesos y diploma.

Las bases de la convocatoria, que queda abierta a partir de la publicación de la misma y hasta el 10 de octubre del presente año, señalan que pueden ser propuestos escritoras y escritores mexicanas de nacimiento o naturalizados mayores de 55 años a la fecha del lanzamiento de la presente.

Las personalidades propuestas pueden ser novelistas, cuentistas, poetas o ensayistas, con obra publicada y relevante a nivel nacional.

Es requisito ineludible que quien se haga acreedor al premio asista a la ceremonia de premiación y participe en una conversación en la que se hablará de su obra y sus procesos creativos.

Dicha actividad se llevará a cabo en Los Mochis, Sinaloa, en el marco de la Feria del Libro, que se realizará del 16 al 23 de noviembre del presente año.

Las propuestas deben acompañarse de una carta de aceptación del autor o autora, datos de contacto, copia de identificación oficial (INE, pasaporte mexicano, acta de nacimiento o carta de naturalización), currículum y material bibliográfico (dos o más libros impresos) que constate la calidad de la candidatura.

El jurado estará conformado por tres personalidades del ámbito literario: poetas, ensayistas y narradores, cuya decisión será inapelable.

En el caso de que el ganador no pueda viajar, perdería el premio, y la Dirección de Literatura y Editorial está facultada para solicitar una segunda propuesta para premiar.

Las propuestas estarán sujetas al matasellos de la empresa de mensajería por la que se envía y no serán sometidas a consideración del jurado las obras o documentación que no cumplan con alguno de los requisitos o sean recibidos fuera del plazo establecido.

El fallo será emitido en el transcurso de la última semana de octubre del presente año y se notificará de inmediato a la candidatura que resulte triunfadora.

El Instituto Sinaloense de Cultura cubrirá los gastos de movilización de la ganadora o ganador, siempre y cuando radique en la República mexicana, y un acompañante; así como su estancia en la ciudad de Los Mochis, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación.

No se devolverán originales ni copias de los documentos enviados. Los acervos bibliográficos por la sola participación al premio, se tendrán por donados al Instituto Sinaloense de Cultura, que los ofrecerá como material de lectura o consulta en algunas de sus diferentes actividades literarias.

La convocatoria señala que no podrán participar quienes hayan obtenido este Premio en anteriores ediciones, ni funcionarios o empleados de la institución convocante.

No se considerarán candidaturas de autores fallecidos antes del lanzamiento de la presente convocatoria.

Las propuestas deben enviarse al Instituto Sinaloense de Cultura, con atención a la Dirección de Literatura y Editorial, Rafael Buelna, s/n, Centro, CP 80000, Culiacán, Sinaloa, teléfonos: 66 77 15 94 19 y 66 77 13 67 42.

El Premio Nacional Letras de Sinaloa

Data de 2009 y lo han recibido Vicente Leñero (2009), Emmanuel Carballo (2010), Federico Campbell (2011), Miguel León-Portilla (2012), Marco Antonio Campos (2013), Jaime Labastida (2014), Hugo Hiriart (2015), Felipe Garrido (2016), Coral Bracho (2017), Elena Poniatowska (2018), Élmer Mendoza (2019), José Luis Rivas (2020), Francisco Hinojosa (2021), Eduardo Langagne (2022), Mario Bojórquez y Mónica Lavín (2023), Luis Humberto Crosthwaite (2024).