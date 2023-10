La presentación de la Banda de Jazz del Centro Municipal de las Artes puso en marcha el programa “Cultura en tu Casa”, con el maestro Omar Ríos dirigiendo a los alumnos y egresados de la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán, en esta presentación del Festival Cultural Mazatlán 2023.

El público pudo apreciar el talento y virtuosismo de Daneb Madrigal y David Jacob Peralta Olivas en el bajo eléctrico; David Cuadras en el violín; José García en la trompeta; Yazid Jasso en el piano; David Aguilar en la flauta; Antonio Lizárraga en la guitarra; Jordan Jahaziel Cabrera Martínez en el saxofón y en como solista la voz la talentosa alumna Diana Ramírez.

Fueron siete los temas que agasajaron los oídos y despertaron un tobogán de emociones entre el público entre ellas Afirmation, Al lof blues, Autum leaves, All of me, Footprint, Just friend y Chamaleon.

Los jóvenes artistas le mostraron al público su talento con la intención de que se acerquen y disfruten la expresión de las artes.

La plazuela de la colonia López Mateos fue el escenario para esta presentación al aire libre en la que el público no dejó de aplaudir al elenco que compartió su pasión por la música.