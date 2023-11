Las más bellas melodías escritas por María Grever y Agustín Lara, fueron interpretadas en Casa Haas por artistas mazatlecos en una velada para recordar que permitió hacer un viaje a través del tiempo en el concierto “María y Agustín”.

Evento esperado que forma parte del Festival Cultural Mazatlán 2023, locales y extranjeros abarrotaron el recinto de la calle Escobedo para escuchar a la soprano Alelhí Montelongo, a el tenor Luis García y a el barítono Juan Fernando Martínez, acompañados en el piano por el maestro Sergio Castellanos, brindando un bello recital y algunas sorpresas como la participación de la cantante Samantha López.

El recorrido musical inició con la voz del barítono Fernando Martínez, quien interpretó con sentimiento “Alma mía”, creación de María Grever, tema que le valió fuertes aplausos mientras terminaba de llenarse el auditorio.

Con la pieza “Mujer” del llamado ‘Flaco de oro’ se presentó el tenor Luis García, seguido de la actuación de la soprano Alelhí Montelongo con el tema “Cuando vuelva a tu lado”, éxito de la cantautora María Grever.

Conforme pasaba la velada los solistas subían al escenario e interpretaron “Piensa en mi”, “Despedida”, “Di que has dejado en mi ser”, “Silverio”, “Así”, “Farolito”, “Tipi tipi tin”, “Arráncame la vida”, y “Ya no me quieres”.

La primera sorpresa de la noche fue la participación de Samantha López quien interpretó “Amor de mis amores” cosechando fuertes aplausos.

Los duetos fueron parte de la velada, el primero lo realizaron Montelongo y Martínez con la pieza “Cada noche un amor”, seguida por “Te quiero dijiste”.

Para el final de esta noche las y los cantantes deleitaron a la audiencia con “Granada”, y “Júrame”, para cerrar con broche de oro este concierto con lo mejor de María Grever (1885–1951) y Agustín Lara (1897- 1970), figuras destacadas del bolero en México.