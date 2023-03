“Esta tarde, vamos a disfrutar del Reino Unido, de su música; los más importantes compositores antes del Siglo 16 fueron Henry Purcell, quien es considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos y que generó un estilo propio inglés de música barroca. También Jeremiah Clarke, un compositor muy famoso en su tiempo, pero él se suicidó porque el objeto de su amor no quiso hacerle caso, Clarke seguramente se está riendo en su tumba, porque realmente se han casado muchas personas con sus canciones, tanto que con una de sus canciones, ‘Trumpet voluntary’, se casó la princesa Diana y el príncipe Carlos”, explicó Gordon Campbell a los presentes.

A esta lista de buena música se sumó “Trumpet tune”, de Clarke, donde la trompeta de Mejía volvió a sonar fenomenal.

Continuó el concierto con la melodía Rondeau, de H. Purcell, quien fue recordado cuando uno de los músicos intrerpretó con gran energía la pieza musical.

Siguieron, Entrance of the Queen of Sheba de Händel y Brook Green suite de P. Warlocks.

El pianista José Miguel Rivera tuvo una destacada participación al interpretar “Variations on God Save the King”, melodía compuesta por el ilustre Ludwig van Beethoven.