Darán la bienvenida a la Navidad con música en la Plazuela Machado

‘Noche de Navidad’ es el concierto que el Instituto de Cultura de Mazatlán ofrecerá este jueves 8 de diciembre en la Plazuela Machado a partir de las 20:00 horas.

Se trata de un espectáculo musical para disfrutar los clásicos navideños más populares del mundo en familia.

Sergio Freeman, quien a pesar de su juventud ha logrado construir una sólida trayectoria artística, se abre paso como director musical y en esta ocasión dirigirá a los músicos de la Camerata Mazatlán.

Aderezan el espectáculo las dulces voces del Coro Infantil del Instituto de Cultura de Mazatlán, que desde su fundación – hace una década- dirige la maestra Mariela Angulo.

La obertura, la Marcha y el Vals de las Flores de La Suite El Cascanueces de Tchaikovsky; Sleigh Rice, Jingle Bells, Carol of the Bells y Angels we have Heard, villancicos y canciones navideñas por excelencia, son algunas piezas a interpretar en este feliz encuentro social para dar la bienvenida a las fiestas navideñas.

El acceso será gratuito y sin boleto para todo el público.