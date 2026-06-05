Debuta Federico Pérez Flores como escritor con su libro ‘¿Cómo la vez desde ahí?’

Un recorrido por su experiencia como jugador profesional de futbol, es lo que comparte Federico Pérez Flores, quien debuta como escritor con su libro ¿Cómo la vez desde ahí?, el cual se presentó en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. En el libro, se comparte como Federico, fue el primer sinaloense que pisó el césped del futbol mexicano en el año de 1996, jugando para el equipo del Atlante. Escrito de una manera fluida y con toques de picardía, en sus páginas, da a conocer pasajes y detalles tanto sorprendentes como contradictorios, de los integrantes de un equipo de futbolistas profesionales, que muy probablemente, eran representativas en esos años, de lo que se hacía en otros clubes, y en la Selección Mexicana, dentro y fuera de los estadios, de la conducta de muchos futbolistas, entre otros muchos detalles.

El libro se presentó en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

”Este libro surgió por la inquietud que tenía por el futbol, pensando que no éramos profesionales cien por ciento, señalando los puntos y conductas que yo noté entre directivos, futbolistas, árbitros, entrenadores, naciendo así la idea de este libro, y aquí escribo todo lo que yo pensaba”, detalló el escritor. Agregó que este libro brinda un recorrido por algunos de sus juegos con el Atlante, así como posterior a ellos, platicando parte de su vida dentro del futbol, en el que figuran muchas anécdotas, divididas en ocho capítulos bastante estructurados. “Hacer el libro me llevó cuatro años, pero lo tuve guardado mucho tiempo, hasta que un día me habla Arturo Santamaría, para decirme que yo había sido el primer sinaloense en jugar futbol profesionalmente, a partir de ahí es que saqué ese manuscrito, se mejoró y terminó en este libro que hoy estamos compartiendo en Culiacán”, subrayó. Agregó que ¿Cómo la vez desde ahí?, servirá como una guía para todos aquellos jóvenes que tienen el deseo de jugar profesionalmente, compartiendo algunas recomendaciones sobre lo que deben y no hacer como futbolistas.

Antonio Velázquez, Arturo Santamaría y Luis Antonio Orozco acompañan al autor.

“El libro me deja la satisfacción de poder haber dicho todo lo que pensaba, lo que yo sentía. Este es mi primer libro, y espero después de esto continuar con otros proyectos, porque soy muy crítico, por lo que podría llegar después uno nuevo libro más adelante”, dijo. En el evento se contó con la participación del ex futbolista Luis Antonio Orozco Audelo y del comentarista deportivo Antonio Velázquez, quienes compartieron sus impresiones sobre el libro. Orozco Audelo destacó mostrarse sorprendido al saber que su paisano mochitense, fue el primer sinaloense en debutar de manera profesional en el futbol, un dato que él mismo desconocía, aspecto que lo hace sentir orgulloso.

Luis Antonio Orozco.

“El libro nos ofrece un recorrido por sus anécdotas, todo lo que aquí se comparte es muy interesante, creo que para muchos jóvenes servirá como un ejemplo y guía a seguir, para que vean todo lo bonito como lo difícil que es el futbol profesional”, dijo. En su intervención, el comentarista deportivo Antonio Velázquez, señaló que este libro es especial, principalmente porque pocas personas se animan o se atreven a compartir su vida, tanto lo bueno como lo malo, y enfocado a lo que el autor vivió, le parece de mucha honestidad todo lo que él narra en este su primer libro.

Antonio Velázquez.