La Sala Lumière del Instituto Sinaloense de Cultura reanudó sus actividades con la programación del Ciclo de cine homenaje al actor canadiense recientemente fallecido Donald Sutherland, con funciones hasta el sábado 17 a las 16:00 horas, con entrada libre.

El ciclo inició con el filme M.A.S.H. (director Robert Altman, 1970); continúa este miércoles 14 con la película Klute (director Alan J. Pakula, 1971); el jueves 15 con Don’t Look Now (director Nicolas Roeg); el viernes 16 con el largometraje The Day of the Locust (director John Schlesinger, 1975), y cierra el sábado 17 con Casanova, (director Federico Fellini, 1976).

En Klute, un hombre desaparece en Nueva York sin dejar rastro. Klute, un policía amigo del desaparecido, sigue una pista para encontrarlo que lo lleva hasta Bree, una prostituta. Al interrogarla surge entre ellos una apasionada relación amorosa. Mientras Klute sigue con la investigación para encontrar a su amigo, empiezan a aparecer prostitutas asesinadas y el hombre sospecha que Bree pueda ser la siguiente víctima.

En Don’t look now (Amenaza en la sombra), para superar la reciente y trágica pérdida de su hija, el arquitecto John Baxter y su mujer Laura se trasladan a Venecia con el encargo de restaurar una vieja iglesia. Durante su estancia conocerán a un par de ancianas que dicen haber entrado en comunicación con su difunta hija y que les advierten de un peligro inminente.

En The Day of the Locust (Como plaga de langosta), un joven pintor viaja a Hollywood para trabajar como decorador en un gran estudio cinematográfico. Allí se enamora de Faye, una joven que sueña con el éxito y que prefiere relacionarse con personas que puedan ayudarla a alcanzar sus sueños.

Por último, Casanova, en la que un reconocido mujeriego descubre a una mujer hermosa que parece insensible a sus encantos, sin embargo, mientras él continúa tras la indiferente dama, descubre que está enamorándose.

Donald McNichol Sutherland (Saint John, 17 de julio de 1935-Miami, 20 de junio de 2024), fue un actor de cine y televisión canadiense. Fue considerado uno de los actores más versátiles de la escena hollywoodiense, con variadas caracterizaciones y facilidad de interpretar varios géneros, desde lo terrorífico a la comedia, pasando por el humor negro, y logrando de manera superlativa un gran registro dramático.

Fue nombrado oficial de la Orden de Canadá en 1978, en el año 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá, en el 2011 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2017 un premio Óscar honorífico.