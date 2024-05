Posteriormente, la tarde se fue convirtiendo en noche: Semblantes de nostalgia, orgullo y felicidad se entrelazaban a la melodía del intrigante y tierno piano; y los cantantes acariciaban las fibras más suaves de la audiencia gracias a su gran talento, entrega y hermosa interpretación.

”Siempre que hacemos estas cosas a veces uno piensa, considerando que está tan metido en la música académica, que la gente tal vez no lo va a entender, o quizá no lo va a aceptar, pero te sorprendes cómo la música es universal y la gente se identifica; y aunque no sepa quién es el compositor de qué ópera, esto no importa, debido a que la música es música y llega a la gente. Así que, por lo que vi les gustó el concierto, y eso siempre es una muy bonita recompensa para nosotros como artistas” , comentó Wendy García.

Por otro lado, el bajo Cyan Rangel mostró una emoción y agradecimiento enorme por las reacciones y apoyo mostrados por sus seres queridos, además de que aprovechó para dar a conocer un poco más acerca de la manera en que vive estos eventos como artista.

“Representa una bendición porque realmente tengo muchísima oportunidad de subirme al escenario cada vez que surge algún evento nuevo y eso me agrada muchísimo porque pone a prueba mis habilidades, además de que puedo demostrar todo lo que lo que aprendí y he procesado dentro de mi cuerpo; de igual manera representa un reto, pero que al final vale la pena porque es totalmente hermoso transmitirle al mundo lo que yo tengo por compartir de la música”, mencionó Rangel.

Para cerrar con broche de oro, las maestras agradecieron la disposición e interés a los asistentes, no sin antes mencionar la importancia de la difusión de la cultura en nuestra ciudad y en todo Sinaloa.

Posteriormente, los estudiantes subieron al escenario junto con ellas para recibir su merecido aplauso, el cual fue complementado por lágrimas de orgullo y gritos de la multitud.