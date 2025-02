Derrochan talento en el reinicio de los Miércoles de Ópera

Con un notable éxito se llevó a cabo el primer Miércoles de Ópera de este año en el Teatro Socorro Astol, donde el Taller de Ópera de Sinaloa, sorprendió con una Gala Mozart, con las mejores arias y ensambles de las grandes óperas del compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), bajo la dirección del tenor José Manuel Chu.

Con acompañamiento al piano de la maestra Zlatina Valkova y del maestro Salomón Gil, el programa abrió algunas piezas de Las bodas de Fígaro (La Nozze di Fígaro), con la soprano Elisa Haro cantando el aria Deh vieni, non tardar (¡Ah, ven, no tardes...!) para seguir con un dúo, Cinque, diece (Cinco, diez...), en las voces de la soprano Vianey Martínez y del bajo barítono Daniel Plantillas, que cosechó los primeros vítores.

Continuó con el aria La vendetta (La venganza), en la voz del bajo Cyan Rangel y cerró esta sección con las sopranos Cecilia Antelo y Vianey Martínez cantando Sull aria (Sobre el aire), en una espléndida y aplaudida interpretación.

De la ópera Cosi fan tutte (Así son todas), el terceto Soave sia il vento (Dulce sea el viento), fue interpretado por las voces privilegiadas de Evelyn Tovón, Cecilia Antelo y Daniel Plantillas, mientras que, de La finta giardiniera (La jardinera fingida), Vianey Martínez dio una notable versión de Geme la tortorella (Gime la tortolita).

Seguidamente, de la ópera Don Giovanni, Daniel Plantillas divirtió al interpretar Madamina, il catálogo è questo (Mi señora, el catálogo es este), mientras que Evelyn Tovón fue muy ovacionada con su potente versión de Non mi dir (No me digas)Luego, Evelyn Tovón y Cyan Rangel cantaron a dúo La ci darem la mano (Allí nos daremos la mano) y cerró esta sección la soprano Jessica Torrero con una estupenda interpretación de Or sai chi l’onore (Ahora sabes quién es el honor).

Cerró con una selección de temas de la afamada ópera La flauta mágica (Die Zauberflöte), como son Ach ich fühls (iOh, lo siento!) cantada por Cecilia Antelo, mientras que Elisa Haro y Cyan Rangel ofrecieron el siempre memorable y divertido dúo de Papaguena y Papagueno en una bella interpretación, para cerrar Jessica Torrero con la muy conocida aria La Reina de la Noche en una vigorosa interpretación.

Y se despidieron cantando todos juntos el coro final de esa ópera, Die Strahlen der Sonne (Los rayos del sol...), que fue aplaudida con fervor, en una despedida en la que José Manuel Chu adelantó el próximo estreno, en marzo, de la ópera La Bohemia, de Giacomo Puccini.