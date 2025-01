$!Desafía Yonshesko Blandela estereotipos en su obra ‘¿Quién usa los zapatos de mamá?’

En la historia de Antoine, su deseo por usar las zapatillas y crear vestidos de cualquier tela que se encuentre en su camino parecería un anhelo sencillo, pero viviendo en una sociedad donde aún existen prejuicios para aceptar la diversidad, el autor retrata estas dificultades que suelen enfrentar niños y jóvenes de la comunidad LGBT+.

Si bien Yonshesko Blandela no se adentra a fondo en las problemáticas más comunes que se viven hacia esta comunidad como el acoso, violencia y bullying para enfocarse más en cómo enfrentar la situación, tampoco se deja de lado, pues ambas perspectivas van ligadas de una u otra forma.

“Lo más complicado fue decidirme por ese camino. Si sucede en el libro, Antoine dice ‘si me acosan’, si hay violencia, no me llevo bien ni con niños ni niñas, ni aquí ni allá, pero a final, no me enfoco en eso, la novela no se enfoca en eso, pero si lo trato”.

Es por esto por lo que a través de su narrativa que equilibra las adversidades con una luz de optimismo, el autor buscar ir guiando por un sendero hacia la aceptación y compresión.

Tal y como lo señala Blandela, en la obra se puede ver cómo personas cercanas a su protagonista encuentran de alguna u otra forma maneras de acompañarlo, enfrentando prejuicios propios para aprender a construir un entorno más inclusivo.

Si bien este texto no está basado en su vida, el autor trató de reflejar muchos de los aspectos y situaciones que durante su infancia le tocó vivir y que quiso plasmar a lo largo de la historia de Antoine.

“No es mi historia. Obviamente sí hay muchas referencias a mi vida, a mi familia, situaciones que viví, situaciones que vivimos los niños que creemos que somos diferentes. Muchas cosas yo las viví y se refleja en el libro”.

¿Quién usa los zapatos de mamá?, es una obra que desafía estereotipos que además invita avanzar hacia un futuro en el cual el ser tú mismo no se clasifique como un acto de valentía, sino como un derecho individual.

Aunque Yonshesko Blandela no busca educar a nadie con este libro, la publicación promete ser una luz para niños, jóvenes y adultos por el mensaje transformador que deja en cada una de sus páginas.